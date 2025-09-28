Les serpents ne sont pas connus pour leur instinct maternel mais le serpent à sonnette fait exception à la règle.
Les girafes, poussées par la soif, s’abreuvent à côté des lions, qui attendent patiemment que la nuit tombe.
Lorsqu’on adopte un chat, il est naturel de se demander combien de temps il partagera notre vie. L’espérance de...
Le dipneuste doit son extraordinaire longévité à une mutation qui lui permet de résister aux sécheresses. Images tirées du...
Le grand requin blanc, souvent perçu comme une créature redoutable, est un prédateur fascinant et complexe qui règne sur...
Les combats de kangourous sont très violents, et leurs particularités physiques sont de véritables atouts quand il s’agit de...
Quand les plaines s’assèchent, l’un des animaux les plus dangereux d’Afrique devient irascible. Ce jeune hippopotame a absolument besoin...
Ces petits félins mènent une vie secrète dans les forêts, pouvoir les observer est un privilège.
Dans une zone où les pumas rôdent, une clôture peut rapidement devenir un piège mortel.
Le puissant chasmosaure peut-il échapper au daspletosaure ?
Dans cette ville à la lisière de l’Arctique, il n’est pas rare de croiser un ours ou un élan...
Les grands animaux peuplent notre planète, mais leur survie est menacée. Parmi eux, les requins, souvent considérés comme des...
Si des proies comme les cerfs sont parfois trop rapides pour lui, ce reptile a plus d’un tour dans...
Les chiens sauvages sont plus proches des loups que des chiens domestiques. Ils vivent dans des groupes hiérarchisés et...
Le changement climatique et les modifications des écosystèmes mettent aujourd’hui en présence des espèces qui ne se sont jamais...
Sommes-nous la seule espèce sensible à cet enchaînement de sons que nous appelons musique ? Des chants des baleines...
Si la cage expérimentale est effectivement moins perturbante pour les requins, c’est sa solidité et sa résistance face à...
Cyril et son équipe de réalisateurs aident régulièrement les scientifiques à protéger les derniers poissons géants. Leur mission :...
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Les tritons sont des amphibiens urodèles, représentés entre autres par le genre Triturus. Ils s’apparentent aux salamandres ; d’une...
Au milieu des années 1970, il ne restait plus que neuf couples de cigognes en Alsace. Surnommé « papa cigogne »,...
