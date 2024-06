Documentaire



Depuis deux cents millions d’années que le crocodile est apparu sur Terre, il n’a cessé de fasciner et d’effrayer. Pour certains peuples du Mali et du Tchad, le reptile est encore sacré. Aux côtés des Dogons au Mali et des nomades Bideyet au Tchad, nous sommes les témoins privilégiés de leur relation avec le crocodile, une proximité parfois troublante, mais toujours fascinante ! Un documentaire de Jean Queyrat.