Documentaire Comprendre le langage des insectes d’Amazonie Les membracides sont présents sur la Terre depuis plus de 40 millions d’années. Ils ont développé pour survivre des...

Article Quelles sont les races de chiens interdite en France ? En France, la législation concernant les chiens vise à assurer la sécurité publique tout en garantissant le bien-être animal....

Documentaire Un clan de lionnes à l’assaut d’un oryx esseulé Les trois lionnes aguerries sont habituées à chasser à ensemble, elles forment une machine parfaitement huilée.

Documentaire Comment les émotions des animaux leur permettent de survivre Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que les animaux étaient incapables d’éprouver des émotions, qu’ils n’étaient que des robots vivants,...

Documentaire Violent combat d’éléphants pour les faveurs d’une femelle Un jeune éléphant en période de musth (une sorte de rut), se livre à un combat acharné contre un...

Conférence Les signaux de communication chez le chien et le chat Chez les chiens et les chats, la communication repose principalement sur un système complexe de signaux corporels, vocaux et...

Podcast La reproduction : talon d’Achille des requins Le mode de reproduction des requins est leur talon d’Achille. Beaucoup moins efficace que celui d’autres poissons, il les...

Documentaire Nouvelle-Zélande, voyage aux antipodes – Philippe et le kiwi Moment d’émotion avec Tommy et Philippe Gougler ! La rencontre avec un kiwi ! Il est si mignon et...

Documentaire A l’aube des temps – Les mammouths Le site de Hot Springs dans le Dakota du Sud est l’un des plus riches gisements de Mammouth de...

Documentaire Découverte du Monde – Masaï mara, la grande traversée des gnous Chaque année, la migration des gnous en mai, lorsque la saison des pluies n’est pas terminée, donne lieu au...

Documentaire Ce lionceau goûte à la chair pour la première fois C’est un grand jour pour ces lionceaux qui vont enfin goûter à la viande. Mais ils vont devoir attendre...

Documentaire Ce petit renard polaire doit survivre tout seul Ce petit renard polaire doit très vite apprendre à survivre seul.

Documentaire Arctique vs jungle – Comment les animaux s’adaptent-ils aux milieux extrêmes? Partez pour une odyssée sauvage entre les extrêmes du globe : du sanctuaire glacé du Groenland aux jungles brûlantes...

Article Comment choisir l’emplacement idéal pour la litière de votre chat ? Trouver le bon emplacement pour la litière de votre chat peut sembler anodin, mais c’est en réalité une décision...

Documentaire Kerguerenne – Îles Kerguelen « Kerguerenne » illustre l’aventure de quelques hivernants amoureux de la nature qui partent en expédition afin de procéder...

Article Les secrets de la reproduction chez les limaces Les limaces, ces petites créatures souvent méconnues, cachent des secrets fascinants en ce qui concerne leur reproduction. Bien qu’elles...