L’inexpérience peut coûter très cher aux antilopes, surtout lorsque la survie ne dépend que de quelques centimètres.
Les membracides sont présents sur la Terre depuis plus de 40 millions d’années. Ils ont développé pour survivre des...
En France, la législation concernant les chiens vise à assurer la sécurité publique tout en garantissant le bien-être animal....
Ce moustique kiffe le réchauffement climatique
Les trois lionnes aguerries sont habituées à chasser à ensemble, elles forment une machine parfaitement huilée.
Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que les animaux étaient incapables d’éprouver des émotions, qu’ils n’étaient que des robots vivants,...
Un jeune éléphant en période de musth (une sorte de rut), se livre à un combat acharné contre un...
Chez les chiens et les chats, la communication repose principalement sur un système complexe de signaux corporels, vocaux et...
Le mode de reproduction des requins est leur talon d’Achille. Beaucoup moins efficace que celui d’autres poissons, il les...
Moment d’émotion avec Tommy et Philippe Gougler ! La rencontre avec un kiwi ! Il est si mignon et...
Le site de Hot Springs dans le Dakota du Sud est l’un des plus riches gisements de Mammouth de...
Chaque année, la migration des gnous en mai, lorsque la saison des pluies n’est pas terminée, donne lieu au...
C’est un grand jour pour ces lionceaux qui vont enfin goûter à la viande. Mais ils vont devoir attendre...
Ce petit renard polaire doit très vite apprendre à survivre seul.
Partez pour une odyssée sauvage entre les extrêmes du globe : du sanctuaire glacé du Groenland aux jungles brûlantes...
Trouver le bon emplacement pour la litière de votre chat peut sembler anodin, mais c’est en réalité une décision...
« Kerguerenne » illustre l’aventure de quelques hivernants amoureux de la nature qui partent en expédition afin de procéder...
Les limaces, ces petites créatures souvent méconnues, cachent des secrets fascinants en ce qui concerne leur reproduction. Bien qu’elles...
En réalité, les bébés requins sont une cible pour les autres prédateurs, y compris les requins. Les requins femelles...
En Europe, à l’aube de l’agriculture, la forêt recule sous les coups de hache de pierre, progressivement remplacée par...
Ce couple a une passion commune originale !
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site