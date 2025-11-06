Pendant des années, on a pensé que le tyrannosaure était le dinosaure carnivore le plus féroce de tous. Mais la découverte des ossements du spinosaure prouve le contraire, et ce dernier est plein de surprises !
Pendant des années, on a pensé que le tyrannosaure était le dinosaure carnivore le plus féroce de tous. Mais la découverte des ossements du spinosaure prouve le contraire, et ce dernier est plein de surprises !
Une conférence pour vous présenter les différents félins d’Amérique latine, des anecdotes, des faits d’écologie, leurs caractéristiques physiques, physiologiques,...
Wendy est la directrice du refuge la Bouche qui rit, le premier refuge pour animaux de rente de Suisse...
Dans les Balkans, de nombreux animaux sauvages ont été réintroduits : vautours, cervidés, chevaux sauvages et loups. Chaque espèce...
Dans le silence de la mer émerge un chant, celui du monde sauvage, qui utilise le son pour communiquer...
Au fil de leur évolution sur l’île de Bornéo, ces éléphants sont devenus les plus petits du monde.
Le requin du Groenland, également connu sous le nom de requin dormeur de l’Atlantique (Somniosus microcephalus), est un des...
Le Laos, le pays au million d’éléphants, pourrait perdre son emblème national. À l’horizon 2030, ces débonnaires pachydermes sont...
Une autruche mâle se déplace souvent avec un harem. Il peut s’accoupler à toutes ses femelles s’il s’assure de...
Chaque année en France, plus de 100 000 chiots et chatons viennent au monde. Des bébés qui vont connaitre...
Mon nom est Dependra Gaja, je porte le titre d’éléphant royal car je suis le plus grand et le...
Marc Ancrenaz est un vétérinaire français, spécialiste des singes. En 1996, pour la quatrième fois, il se rend bénévolement...
Dans les campagnes au début du printemps, plusieurs animaux se préparent à accueillir leurs petits. Les lapines creusent des...
Les chats, ces énigmatiques compagnons qui partagent nos foyers, communiquent de manière complexe et nuancée. Bien loin d’être des...
\r\nPeut-on apprivoiser les animaux sauvages ? Qu’est-ce-qui différencie l’animal sauvage de l’animal domestique ? Christian Walliser, dompteur dans un cirque,...
Suivi pendant une année entière de trois bébés animaux, un border collie, un poulain et un lémurien, prédestinés par...
Pour ne pas se croiser, les troupeaux d’éléphants communiquent principalement par infrasons à longue distance. Malgré tout, un deuxième...
L’ours est présent dans les Pyrénées depuis des centaines de milliers d’années. La population actuelle d’ours brun eurasien (Ursus...
La vie sauvage des animaux de la ferme est mise en lumière dans une basse-cour de la campagne comtoise....
Partis de l’île de La Réunion, un baleineau et une tortue verte se lancent dans un long périple à...
Sur les côtes sauvages de l’Argentine, une petite otarie prénommée Lola voit le jour. De sa naissance jusqu’à ses...
