Vaste pays d’Afrique australe, la Zambie abrite encore de nombreuses espèces sauvages. Le long de la rivière Luangwa, vivent...
Les myxines se défendent des prédateurs en libérant un mucus aux propriétés étonnantes.
À l’extrémité nord-ouest de la Russie Valentin Pajetnov et sa famille recueillent des oursons orphelins jusqu’à ce qu’ils soient...
C’est un grand jour pour ces lionceaux qui vont enfin goûter à la viande. Mais ils vont devoir attendre...
Autour des rivières verdoyantes au cœur du désert d’Atacama, on peut croiser un oiseau très particulier : le toui...
Parmi les requins qui se servent de leur bouche pour examiner les objets, les requins-tigres ont tendance à directement...
Au Gabon, la chasse à certains primates est légale et largement pratiquée. Bien qu’ils soient intégralement protégés par la...
Rencontre avec des hommes et des femmes passionnés par la défense de la vie sauvage et, spécialement, celle des...
Depuis des millions d’années, une multitude d’êtres vivants peuvent émettre de la lumière. Les fascinants organismes bioluminescents sont l’aboutissement...
Au cœur de la Brenne, région sauvage et mystérieuse du Berry, une vie secrète s’anime autour des étangs. Amphibiens,...
Le nuit a beau tombé pour tous les animaux, ce n’est pas pour autant qu’ils vont tous se coucher....
Les 160 km de Florac sont une des épreuves d’endurance équestre les plus difficiles au monde. Les chevaux et...
Pour les 150 éléphants du désert qui affrontent un climat très sec, l’énergie est précieuse et ne peut pas...
Ces rongeurs alertent toute la colonie au moindre danger venu du ciel.
Papillons, baleines grises, oiseaux migrent afin de trouver des conditions mieux adaptées à leur survie. Les migrations animales sont...
Qui est-ce qui attire répulsion, crainte, voire terreur aussi bien que légendes, attirance ou vénération ? Les boas, pythons,...
Les chasseurs poursuivent leur mission de sauvetage des reptiles dans une Thaïlande sous les eaux. Ils se rendent dans...
Antoine et Ismaël embarquent à bord du navire océanographique Alis pour une expédition au large de l’Ile des Pins...
La France est le troisième exportateur au monde de bétail vivant, un commerce qui pèse 1,7 milliard d’euros par...
