Comment la domination des dinosaures sur la planète Terre a-t-elle pris fin ?
Au temple Uluwatu de Bali en Indonésie, un gang de singes rackette les touristes.
L’allosaure est un prédateur implacable spécialiste de l’embuscade.
A Madagascar, les lémuriens ont un faible pour un venin psychotrope, celui d’un mille-pattes.
Ce documentaire retrace la longue et trépidante histoire du cheval Arabe, révélant la relation particulière qu’il a pu tisser...
Le cheval arabe, aussi nommé « Prince du désert », a exercé un attrait universel sur les hommes. Un circuit international...
Dans le sud de l’Espagne, le parc national de Doñana déploie une mosaïque de lagunes, de dunes mouvantes et...
Attention, scènes de crimes… Pour s’adapter aux environnements extrêmes du continent africain, les serpents ont développé des comportements étonnamment...
La naissance d’un bébé manchot papou en direct.
Beaucoup d’insectes savent se faire entendre, c’est le cas par exemple des sauterelles et des grillons. Voilà de sympathiques bestioles...
Les grands fauves sont menacés, entre autres, par l’augmentation constante de la population mondiale qui a restreint les espaces...
C’est le plus grand rassemblement d’éléphants au monde. Ici en Thaïlande, une jeune femme veut révéler les coulisses de...
Malgré sa petite taille, la crevette-mante n’a rien à envier au meilleur boxeur poids lourds de l’Histoire. Images tirées...
A la rencontre de ces mammifères minuscules, qui peuplent notre planète, de la forêt tropicale de Bornéo à la...
Filmé dans l’archipel de Svalbard du cercle polaire Arctique, ce documentaire nous montre la vie quotidienne d’une maman ours...
Réduire une fracture d’un gibbon tombé d’une volière, rapatrier un orang outan orphelin dans un centre spécialisé ou soigner...
Dans les vastes étendues de la savane africaine, un jeune guépard arpente son territoire, symbole de vitesse et d’élégance....
Il est grand temps pour les jeunes guépards d’apprendre les rudiments de la chasse. Avec une vitesse de pointe...
Ils vont passer trois jours en autonomie, au cœur d’une forêt inaccessible par la route, avec un objectif :...
Elle vit parmi les loups.
Les tempêtes, ces manifestations puissantes et imprévisibles de la nature, bouleversent non seulement l’environnement humain, mais également le monde...
