En 2020, des épaulards s’en sont pris à des voiliers qui croisaient dans le détroit de Gibraltar et au large des côtes méridionales de l’Espagne. Aujourd’hui, on dénombre plus de 500 de ces « interactions », dont quatre où le yacht a été envoyé par le fond. Comment expliquer ce soudain changement de comportement des orques ?

Dans tous les océans du globe, les orques et les pêcheurs se disputent les meilleurs bancs de thon. Cette rivalité était somme toute pacifique jusqu’à il y a quatre ans, quand les épaulards ont commencé à s’en prendre régulièrement à des voiliers, percutant la coque et détruisant le gouvernail. Ces « interactions », comme les spécialistes appellent ces assauts, ont surtout lieu dans le secteur du détroit de Gibraltar, et principalement au printemps et à l’été. Des badauds aux chercheurs, en passant par les marins, chacun a sa petite théorie. Comment se fait-il que les orques fassent preuve tout à coup d’une telle agressivité ?

Pour les uns, c’est en lien avec la pêche au thon qui, pour frayer, migre de l’Atlantique à la Méditerranée en mai, et vice versa en juillet. Pour les autres, c’est une révolte des orques en représailles à des blessures infligées par un navire ou un piège. Concrètement, une matriarche enseignerait ses techniques à sa progéniture ou à ses congénères, et les pousserait à la venger. Les biologistes marins, eux, pensent qu’il s’agirait plutôt d’une forme de jeu. Pour autant, les humains ne semblent pas visés par ces attaques puisque, jusqu’ici, tout le monde est sorti indemne de ces « interactions », même quand les voiliers ont fini par couler. Un océanographe tient peut-être le fin mot de l’histoire : l’étrange comportement de ces mammifères marins pourrait bien avoir un rapport avec la pêche.

