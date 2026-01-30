Des milliers de couples de fou de Bassan se reproduisent chaque année sur l’île Rouzic, unique colonie française située au large des côtes bretonnes. Mais cette espèce d’oiseaux marin vient de subir, pour la première fois, une mortalité massive causée par le virus de l’Influenza aviaire.
En étudiant le comportement des oiseaux encore vivants grâce à la pose de GPS miniaturisés, les scientifiques du CNRS sont parvenus à suivre plusieurs fous de Bassan au cœur de l’épidémie. L’étude a été complété par la collecte d’échantillons biologiques dans le but de déterminer le variant responsable de cette hécatombe. Grâce aux comptages d’oiseaux nicheurs réalisés sur le long terme sur des zones témoins, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a comparer les effectifs avant, pendant et après l’épidémie pour évaluer finement les conséquences démographiques chez cette espèce emblématique du littoral breton.
