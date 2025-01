Documentaire

Connaissez-vous la « Scabra » ? Rassurez-vous il n’y a rien de scabreux : c’est l’une des quatre espèces d’holothuries, ces animaux que l’on appelle aussi « bêches de mer » ou « concombres de mer ». Aujourd’hui élevée et commercialisée en Nouvelle-Calédonie, la Scabra est aussi l’une des plus convoitées sur le marché asiatique. Entre Terre et Mer a décidé d’en apprendre davantage : de leur pêche à leur exportation, en passant par leur élevage et à leur transformation, vous saurez tout sur l’Holothurie Scabra !