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Le comportement énigmatique des flamants roses, qui consiste à se tenir sur une seule patte, intrigue depuis longtemps les...
En Chine, Min Min la mère panda sur le point de donner naissance à son bébé, mais l’accouchement est...
La sangsue repère sa proie à l’odeur… et l’aspire.
Les chiens sauvages sont plus proches des loups que des chiens domestiques. Ils vivent dans des groupes hiérarchisés et...
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Cette conférence, tenue lors de la Journée de l’animal 2021 à Lorient, réunit Mathilde Chapelet-Baron, docteure en biologie moléculaire,...
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Traverser l’eau glacée au fort courant n’est pas un problème pour les adultes. Pour les faons, c’est loin d’être...
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Dans les montagnes congolaises, deux jeunes gorilles, devenus orphelins au cours d’une guerre civile dans le pays et soignés...
Le zoo, c’est la sortie familiale par excellence. Un petit coin de nature « sauvage » reconstitué et livré à nos...
La girafe Etosha a mis bas et l’équipe des soigneurs est mobilisée pour entourer la mère et son petit...
C’est dans la réserve du Maasaï Mara, au Kenya, que Eddy Ole Nkoitoi observe les lions depuis 18 ans;...
Une histoire de père grenouille qui sauve la vie de tous les têtards dont il a la charge !
Fille aînée de Louise et Michel Pageau, l’homme qui parle avec les loups, Nathalie Pageau a hérité du don...
L’abeille carniolienne est originaire de Slovénie. Les habitants de ce petit pays des Balkans nourrissent un profond respect pour...
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