Conférence Araignées : diversité, toxicité, utilité,… Une diversité de formes et de modes de vie : voilà le monde insoupçonné des araignées ! si on...

Documentaire La Chevêche des terriers, rapace opportuniste Ce mâle s’installe dans un vieux terrier de chien de prairie avant d’y attendre sa partenaire pendant plusieurs jours.

Podcast Parlez-vous dauphin ? Il est le 4e animal préféré des français, derrière le chien, le chat et le cheval… Le dauphin est...

Documentaire La force du tigre de Sibérie : être un prédateur silencieux Le tigre de Sibérie est la plus grosse espèce de tigre. Pour prospérer, ce prédateur a besoin de 8...

Podcast La meute à la conquête du monde sauvage L’évolution des loups a fait d’eux des super prédateurs. Mais comment ont-ils survécu aux glaciations, aux massacres et aux...

Documentaire Les crocodiles sont les maîtres des rivières d’Afrique Face aux crocodiles, les maîtres des rivières, les gnous sont impuissants. Beaucoup sont piétinés ou se brisent les os...

Documentaire Un cirque sans animaux N’y aura-t-il bientôt plus d’animaux dans les cirques itinérants ? Le gouvernement envisage de les interdire d’ici cinq ans....

Documentaire Comment les animaux communiquent ? Les animaux possèdent-ils un langage que nous ne comprenons pas ? S’agit-il simplement de trouver le dictionnaire adéquat, ou...

Documentaire Iguane VS serpents : tension maximale Dans les îles Galápagos, les iguanes ne sont jamais tranquilles, même à la plage. C’est la course pour la...

Documentaire Les supers-pouvoirs des animaux – Chasseurs d’élite Patrick Stewart présente dans son laboratoire les capacités étonnantes dont sont dotés le faucon pèlerin, les fourmis légionnaires ou...

Documentaire Conflits dans la nature – Conflits autour d’un arbre Les plaines du Masai Mara au Kenya, un mâle dominant, une vingtaine de femelles soumises, deux frères ennemis, un...

Documentaire Le Triton et la Salamandre Nous vous proposons de faire connaissance avec les tritons et les salamandres et de vous faire découvrir quelques uns...

Documentaire Gabon : les savants et les éléphants Le Gabon, couvert à plus de 80% par la forêt équatoriale, héberge des éléphants jouant un rôle crucial pour...

Documentaire L’émouvante tragédie des ours polaires du Svalbard ! C’est un voyage en Arctique au pays de l’ours blanc. Dix jours d’expédition souvent imprévisible, à la rencontre des...

Article En combien de temps un chat mort devient raide ? La rigidité cadavérique, également appelée rigor mortis, est un phénomène naturel qui se produit chez tous les mammifères, y...

Documentaire Un ratel résiste à l’attaque de trois léopards Le ratel est un mustélidé est connu pour être particulièrement féroce et résistant, ce que les jeunes léopards ne...

Conférence Des vers de terre et des hommes Les sols jouent un rôle majeur dans le fonctionnement des écosystèmes. En effet ils sont en permanence ingérés, digérés...

Documentaire Vivant parmi les vivants Sur les traces d’une jument de Przewalski, d’une chienne citadine et de deux philosophes (Baptiste Morizot et Vinciane Despret),...