Documentaire

Nous avons tous entendu parler de ces chats qui retrouvent leur maître parti à 200 kilomètres de leur habitation, de ces chiens qui savent lorsque leur maître rentre, quelle que soit l’heure. Comment font-ils ? Les animaux sont-ils doués de télépathie ? D’un sixième sens ? Le travail du biologiste anglais, Rupert Scheldrake tendrait à le prouver.

Dans ce film, nous avons souhaité relater ces nombreux phénomènes où l’animal nous a surpris par son comportement, comme s’il lisait dans nos pensées ou prévoyait nos réactions.

Et que penser de ces hommes qui disent communiquer avec les plantes comme les chamanes d’Amazonie ? Et si une communication entre les animaux et les hommes était possible ? Rencontre avec trois femmes exceptionnelles : la première, Anna Evans, vétérinaire, semble communiquer avec les animaux de compagnie ; la deuxième, Laila del Monte, obtient des informations d’une grande précision de la part de chevaux qu’elle ne connaît pas ; la troisième, Martha Williams, nous apprend que nous en serions tous capables.

Un film qui vous fera probablement considérer votre animal de compagnie d’un autre oeil…

Un documentaire de Stéphane ALLIX

Première diffusion : 2010