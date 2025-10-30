Les attaques du barracuda sont fulgurantes, d’autant plus que ce prédateur marin peut mesurer jusqu’à 2 mètres de long...
Cet homme se fait mordre par une créature en pleine nuit. En l’éclairant avec sa lampe, il réalise que...
Les ombres communs, des poissons déjà présents lors de la dernière glaciation, remontent chaque année les grands cours d’eau...
Cette jeune hyène, fille de la matriarche, participe à sa première chasse. Alors que les hyènes ont attrapé un...
Le Sri Lanka compte la plus grande densité de crocodiles des marais au monde. Mais pourquoi sont-ils si nombreux...
Les coyotes chassent en meute et lorsque l’un d’entre eux est attaqué, la meute se précipite pour le défendre....
L’enjeu de cet affrontement si particulier est la possibilité de s’accoupler avec une femelle.
Pour ne pas se croiser, les troupeaux d’éléphants communiquent principalement par infrasons à longue distance. Malgré tout, un deuxième...
Pourra-t-on un jour se passer complètement de l’expérimentation animale? En attendant à quoi ressemble concrètement la vie d’un mammifère...
En France, un foyer sur deux possède un animal de compagnie. Ils sont considérés comme des membres à part...
La Sibérie est une région très hostile. Pourtant, des éleveurs de chevaux ne partiraient pour rien au monde.
Ce ne sont pas les hommes qui auraient initié la relation avec les loups, mais ceux-ci qui se seraient...
Le Doga, c’est la contraction de Yoga et de Dog (chien). Cette nouvelle pratique, venue tout droit des États-Unis,...
Les bébés guillemots du Troil, des oiseaux marins qui vivent dans les eaux polaires, s’élancent de falaises alors qu’ils...
Le film relate les efforts visant à protéger les baleines noires de l’Atlantique Nord de l’extinction. Sa conservation impose...
Une citadine qui adore les gallinacés décide d’installer un poulailler dans son jardin. Sans expérience préalable, c’est plus compliqué...
Le shih tzu n’est pas si débile !
Dans les années cinquante, les macaques de l’île de Koshima au Japon se mirent soudain à laver dans la...
Le bec de cet oiseau est plus long que le reste de son corps.
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
