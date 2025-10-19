Au championnat de France de concours canin, ils rivalisent d’astuces pour que leurs chiens de race soient les plus beaux. Et ils les aiment sans mesure…
Au championnat de France de concours canin, ils rivalisent d’astuces pour que leurs chiens de race soient les plus beaux. Et ils les aiment sans mesure…
Le héron crabier peut se nourrir d’amphibiens, de crustacés, de mollusques et même de petits oiseaux. Images tirées de...
Ce crapaud reste à couvert la journée et chasse la nuit, mais il a attiré l’attention d’un visiteur indésirable...
La morsure d’un requin fournit beaucoup d’informations sur sa façon de vivre et de chasser, mais nous en savons...
Malgré sa petite taille, la crevette-mante n’a rien à envier au meilleur boxeur poids lourds de l’Histoire. Images tirées...
Pouvant mesurer 1,50 mètre de long et peser plus de 250 kg, cette tortue est dotée d’une endurance incroyable....
Chaque année en France, plus de 100 000 chiots et chatons viennent au monde. Des bébés qui vont connaitre...
D’ordinaire, seul un mâle dominant dirige un clan. Ces deux frères ont fait une coalition et chaque membre du...
La communication animale par Sylvie Alliaume d’Ecoute animale. Lors de la conférence, Sylvie nous expliquera ce qu’on entend par...
Un requin particulièrement bizarre…
Évadez-vous le temps d’un voyage sonore à travers des paysages sous-marins, des baleines bleues de l’océan Indien aux dauphins...
Donald Schultz se rend au Swaziland en quête d’un serpent qui lui a échappé toute sa vie : le...
Ce documentaire s’interroge sur la place des sauvaginiers dans la nature girondine. En effet, ceux-ci jouent un rôle actif...
Ce documentaire permet de suivre, le temps d’une saison, l’équipe de la Réserve dans ses activités de protection et...
Dans ce nouveau numéro de Wéari, cap sur les atolls d’Entrecasteaux. Un membre de la société calédonienne d’ornithologie, accompagné...
Ce mâle grenouille rousse n’a qu’une seule idée en tête : trouver une partenaire ! Après 6 mois d’hibernation...
Tout comme nous, les animaux sont exposés aux parasites et aux microbes porteurs de maladies. Mais comment y survivent-ils?...
Hier elle était agente immobilière, aujourd’hui elle chasse des pythons de 5 mètres à mains nues. Pourquoi ? Pour...
Lorsque ces deux buffles de plus de 750 kg s’affrontent de toutes leurs forces, c’est un combat sans merci...
Dans les années 1960, des expériences abominables ont démontré que les macaques étaient doués d’une formidable empathie, préférant souvent...
\r\n\r\nNuit, fonds sous-marins : l’obscurité ne fait pas peur à des animaux comme la chouette ou le calamar géant....
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site