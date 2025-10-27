Après avoir identifié le requin qui a mordu Kate, les spécialistes essayent de comprendre pourquoi ce requin, généralement doux et docile, a attaqué.
Si les léopards règnent sur les collines de granit, leurs petits sont très vulnérables. La première semaine, ils sont...
La mère léopard est prête à tout pour défendre ses petits. L’intrus se retrouve face à une redoutable opposante.
Suivez le travail de Steve Goodman, aventurier du monde animal, à la rencontre de la faune indigène de Madagascar....
Cet organe bruiteur, aussi appelé cascabelle, est synonyme de danger dans le désert. Savez-vous vraiment comment il fonctionne ?
Le balisage des requins devant la plage de Santa Barbara a révélé de très nombreux allers-retours et des rencontres...
Le point d’eau de la réserve est un lieu de rencontre de toutes les espèces environnantes. Les lions ne...
Avec cinq étendues d’eau et un riche écosystème, Tadoba est un milieu de choix pour les tigres du Bengale....
La parade nuptiale de ces oiseaux est hypnotisante, d’autant plus quand on y assiste depuis les hauteurs.
C’est l’heure du déjeuner pour ce poulpe affamé. Mais attraper son repas n’est pas une opération sans risque !
Fred et Jamy sont partis à la rencontre des baleines à bosse et des cachalots, dans leur aire de...
Avec 350 000 espèces, les coléoptères représentent le quart des espèces animales de la planète ! Hannetons, coccinelles, scarabées,...
Cette série documentaire étudie les incroyables physiologies des espèces les mieux adaptées à leur environnement, en se fondant sur...
Pythons et crocodiles peuvent-ils vraiment atteindre des dimensions cauchemardesques ? Représentent-ils une menace pour l’homme ? Le python birman...
Chez les gorilles de montagne, les femelles sont très entreprenantes en ce qui concerne le sexe et la reproduction.
En Nouvelle-Calédonie, nous avons la chance d’abriter quatre des sept espèces de tortue au monde ! Cédric vous propose de...
Pour savoir quelle stratégie mettre en place, les experts doivent d’abord identifier l’espèce du reptile. Une erreur pourrait leur...
Le grand requin blanc pratique une technique de camouflage appelée « contre-illumination ».
Avant de pouvoir régner sur la savane, les jeunes prédateurs sont fragiles et inconscients des dangers qui les entourent....
Ce fruit rafraîchissant et gorgé de vitamines s’est imposé dans nos assiettes ! S’il plaît autant, c’est que l...
À la suite des feux de forêt dramatiques qui ont ravagé l’Australie, des milliers de marsupiaux ont péri, d’autres ont perdu leur...
