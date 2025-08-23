Cet animal marin méconnu joue un rôle de nettoyeur, d’abri, et se défend grâce à l’éviscération.
C’est la première fois qu’un jeune spécimen de cératopsien est retrouvé avec de la peau à certains endroits.
Ces spécialistes des félins cherchent un léopard des neiges pour contribuer à sa préservation, une tâche ardue.
Les alevins de 8 cm de long remontent rivières et cascades jusqu’au lac où ils pourront se reproduire.
Cette caractéristique y est pour beaucoup dans le comportement des animaux.
L’homme n’a pas le monopole de la création. Les primates eux aussi savent utiliser les objets de leur environnement...
Les limaces, ces petites créatures souvent méconnues, cachent des secrets fascinants en ce qui concerne leur reproduction. Bien qu’elles...
Ce spécimen, un nodosaure, possède une armure protectrice à épines très caractéristique.
L’échidné, souvent méconnu, est un animal fascinant qui mérite notre attention. Aussi appelé « porc-épic épineux », il appartient à la...
Je maîtrise l’art du camouflage mieux qu’un ninja
Entre Sydney et Brisbane, un périple le long de la côte Est australienne, au bord du Pacifique. Christine, Ludovic...
Dans la capitale, il n’y a pas que des pigeons… Vous y trouverez aussi des faucons crécerelles et des...
La migration des sardines est la plus grande migration de la planète en termes de biomasse. Forcément, certains en...
Direction l’île de Ré, dans le Golfe de Gascogne, où Fanny Agostini retrouve Allain Bougrain Dubourg, Président pour la...
Et ça se passe en France.
Cette soigneuse était confrontée à un hippopotame particulièrement énergique, elle le met donc progressivement au contact de ses congénères...
Les chevaux de selle Karachai sont une race légendaire du sud de la Russie. Ces robustes animaux ont été...
Il fait chaud au pays des bêtes à sang froid !rnDans le sud marocain, à la limite du désert...
Pour survivre et de se reproduire dans les conditions climatiques et biologiques extrêmes, les animaux ont du s’adapter. Le...
La mégafaune marine regroupe des espèces telles que les mammifères marins, les tortues et les oiseaux marins. Composantes spectaculaires...
Après 477 jours, la femelle Betty a mise bas. Le bébé rhinocéros indien est né à l’heure du petit-déjeuner....
