D’ordinaire, seul un mâle dominant dirige un clan. Ces deux frères ont fait une coalition et chaque membre du clan a une fonction très précise.
La communication animale par Sylvie Alliaume d’Ecoute animale. Lors de la conférence, Sylvie nous expliquera ce qu’on entend par...
Les poissons possèdent une caractéristique physique qui les distingue : les écailles. Ces structures, bien que souvent négligées, jouent...
Grâce à un jouet à mâcher, ces experts en requins mesurent la puissance de la morsure du requin marteau....
Chaque été depuis 2013, une équipe de chercheurs et ingénieurs, et une quarantaine de bénévoles, se coordonnent pour faire...
La civelle, ou pibale, l’alevin de l’anguille, est très prisée, car les gastronomes l’achètent à prix d’or. Il y...
Il y a environ 3,8 milliards d’années apparaissait la vie sur Terre sous la forme d’une cellule. UNE cellule...
Ce jeune léopard part à la chasse aux singes, qui sont loin d’être des proies faciles. Très agiles, ils...
Des scientifiques veulent étudier le chrysopelea paradisi et comprendre comment cet étonnant reptile saute et plane sur de longues...
La lamproie n’est pas un poisson. C’est un vampire des mers à l’aspect anguilliforme. Elle migre des fleuves de...
L’être humain est allé sur la Lune et a décodé l’ADN, mais le langage des animaux, si différent du...
Le balisage des requins devant la plage de Santa Barbara a révélé de très nombreux allers-retours et des rencontres...
Ce ratel extrêmement futé parvient à s’évader de son enclos de cinq façons différentes. Le ratel, un cousin africain...
Canelle est une jeune femelle chimpanzé âgée de 6 mois lorsque sa mère est tuée par des braconniers. Seule...
Chez les tétras, les femelles choisissent leur partenaire parmi les meilleurs danseurs.
Dans les eaux glacées de l’Atlantique Nord vivent les phoques gris, des animaux qui s’adaptent aux changements majeurs de...
Dans les plaines enneigées du nord de la Mongolie vivent les nomades Tsaatan. Le jeune Quizilol et la belle...
Au Kirghizistan, dans la chaîne du Tian Shan, vit Hassan Bai’ake, un des derniers aigliers d’Asie Centrale. À 62...
Fascinés par la panthère des neiges, mythique félin des hauts plateaux tibétains, les deux frères Frédéric et Olivier Larrey...
Vu d’un train, toutes les vaches et tous les porcs se ressemblent du Nord au Sud de la France....
Comportement des chats, psychologie féline, et bienfaits des ronronnements thérapeutiques – Claude Béata, vétérinaire comportementaliste, est l’invité de Guila...
