Cette caractéristique y est pour beaucoup dans le comportement des animaux.
L’homme n’a pas le monopole de la création. Les primates eux aussi savent utiliser les objets de leur environnement...
Ce spécimen, un nodosaure, possède une armure protectrice à épines très caractéristique.
L’échidné, souvent méconnu, est un animal fascinant qui mérite notre attention. Aussi appelé « porc-épic épineux », il appartient à la...
Des millions de touristes y viennent pour profiter du soleil, du surf et des lancements de fusées.
Abdallah et Abbas sont issus de la même famille et pratiquent le même métier : charmeur de serpents. Tous...
Les tortues sont des créatures fascinantes qui intriguent l’humanité depuis des siècles. Leur lenteur, leur carapace protectrice et leur...
Basé sur ses programmes de recherche en collaboration avec plusieurs pays, Jérôme vous invite à un voyage dans l’océan...
Nés il y a deux ans et demi, ses deux oursons, frère et sœur, ont enfin atteint la maturité...
Au cœur des Alpes françaises, le Mont Blanc règne en maître sur un écosystème où seuls les plus résistants...
Le poulpe, créature fascinante des profondeurs marines, continue de surprendre les scientifiques par ses compétences exceptionnelles et son intelligence...
\r\nOn a découvert les os brisés d’un T-Rex dans le Dakota : les chercheurs parviennent à identifier son agresseur,...
Dans le petit monde d’une grange alsacienne, Tifoune la fouine mène une lutte impitoyable contre les souris et les...
Les eaux du détroit de Gibraltar, où l’Atlantique et la Méditerranée se rejoignent, offrent un biotope unique en son...
Relativement préservée, l’exceptionnelle biodiversité de la Nouvelle-Zélande compte un grand nombre d’espèces animales endémiques. Malgré les mesures de protection,...
Dans la lagune de Conkouati au Congo, une association s’est engagée dans une mission inédite : permettre à des...
L’anole d’eau, mieux connu sous le nom scientifique d’Anolis Aquaticus, est un lézard fascinant qui se distingue des autres...
Les animaux encore en vie au xxie siècle sont l’éléphant de savane, l’éléphant de forêt, autrefois regroupés sous l’expression...
Juillet en Alaska, dans la baie de Prince William Sound. Des millions de saumons remontent les rivières, dans des...
Ce papillon ne vit qu’une semaine, il doit donc rapidement se reproduire pour assurer sa descendance.
Parfois, la nature, c’est un peu immonde.
