Conférence

La faune sauvage et les Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) sont souvent perçus à travers des clichés simplistes, pourtant la réalité est bien plus nuancée. Si l’on pense généralement aux NAC comme à des animaux exotiques ou atypiques – serpents, furets, perroquets, voire araignées – la diversité de ces espèces et leur relation avec l’homme révèlent un monde fascinant et méconnu. Loin des stéréotypes, ces animaux nous invitent à repenser notre rapport à la nature et aux espèces non domestiques.