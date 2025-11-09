Cette femelle affamée est partie à la chasse aux fourmis. Par chance, le sol est détrempé, ce qui va faciliter la tâche. La vue du pangolin n’étant pas des meilleurs, le mammifère recouvert d’écailles a développer d’autres atouts surprenants !
Dans la savane africaine, les plus grands prédateurs semblent irrémédiablement attirés par des proies capables de se défendre et...
Sur la pointe sud de l’Afrique du Sud, les jeunes otaries doivent apprendre à nager sur le terrain de...
Dans la savane africaine, les plus grands prédateurs semblent irrémédiablement attirés par des proies capables de se défendre et...
Après l’épouillage, qui a le double avantage de nettoyer la peau et renforcer les liens sociaux, une bonne sieste...
Il partage nos vies depuis 20 000 ans. En cours de route, il nous a aidés à trouver de...
Au pays des Inuits, trouver de la nourriture n’est pas toujours simple.
L’Europe, bien que moins réputée pour ses serpents venimeux que des régions comme l’Asie ou l’Afrique, abrite tout de...
La découverte du biologiste marin Ryan Daly est inattendue car les requins-bouledogues sont très discrets et mystérieux.
Rhinoplastie, lifting ou encore appareil dentaire, la chirurgie esthétique vétérinaire est de plus en plus pointue et de plus...
Le mégalodon a disparu de nos océans il y a 3,6 millions d’années. Qu’est-ce qui a provoqué cette extinction...
Une famille de tarsiers utilise sa très bonne vision nocturne pour chasser la nuit. Mais quand les nuages se...
Ces animaux à l’apparence rudimentaire, tout droit venus du fond des temps, peuvent aujourd’hui nous causer de plus grands...
L’ornithorynque est sans doute l’un des animaux les plus fascinants et mystérieux de notre planète. Originaire d’Australie, cet animal...
Le loup Jimmy explore une colonie de populages des marais, semant l’inquiétude parmi les oiseaux nichant au sol. Pendant...
Souriant, joueur et rassurant, star du petit écran, nous aimerions tous l’avoir pour ami ! Le dauphin occupe une...
Le monde océanique est un environnement fascinant peuplé d’espèces variées, certaines plus singulières que d’autres. Dans la diversité extraordinaire...
Une traque qui s’annonce palpitante
Les animaux d’aujourd’hui étaient, il y a plusieurs millions d’années, très différents. Pour comprendre ces métamorphoses, des chercheurs remontent...
Les cochons font partie de ces espèces qui accompgnent l’humanité depuis des millénaires. Que ce soit sur les rives...
Le Gabon, couvert à plus de 80% par la forêt équatoriale, héberge des éléphants jouant un rôle crucial pour...
