Legadema se met sur la piste d’un babouin, un de ses ennemis jurés. Elle arrive à l’attraper, mais tout ne se déroule pas comme prévu.
Après 6 mois sans pluie, ce marigot est le seul point d’eau terrestre des environs. Tous les animaux s’y...
Du chant envoûtant des baleines aux puissants cliquetis des cachalots, les cétacés déploient une étonnante palette de sons pour...
Dans la Cienaga de Zapata, plus connue sous le nom de « Baie des Cochons », une espèce caractéristique...
Chez les autruches, c’est le mâle qui prend en charge les petits. Vivant en solitaire, il doit assumer seul...
Une femelle léopard et sa petite ont réussi à s’enfuir et à éviter l’attaque du lion. Très vite, ce...
Les pêcheurs ont une bonne prise, mais les prédateurs naturels de ces harengs ne vont pas leur faciliter la...
Et si la vie en communauté ne profitait pas à tout le monde ? Une équipe de recherche internationale...
Moment d’émotion avec Tommy et Philippe Gougler ! La rencontre avec un kiwi ! Il est si mignon et...
En France, un foyer sur deux possède un animal de compagnie. Pour soigner ce qu’ils considèrent bien souvent comme...
Plongez avec nous au plus profond des océans, à la découverte des abysses et de leurs créatures fantastiques…
En France, le chat est présent dans différents ménages. Il tient compagnie à son maître et l’aide à passer...
Un adolescent en échec social va reconstruire sa vie avec l’aide d’un éducateur équestre ! Oui, un éducateur à...
Sacré en Asie, « montagne de viande » en Afrique, l’éléphant fascine l’imaginaire humain depuis des siècles. Des guerres...
Les 160 km de Florac sont une des épreuves d’endurance équestre les plus difficiles au monde. Les chevaux et...
Le renard polaire, ou goupil du nord, natif des régions arctiques, est capable d’affronter des températures extrêmes qui peuvent...
Les dinosaures ont dominé la Terre pendant 150 millions d’années. Certains pouvaient atteindre 30 mètres de long, 6 mètres...
Le soja occupe la moitié des terres cultivées de l’Argentine. Pour sortir de la crise financière de 2002, le...
Ce premier épisode fait escale dans les deux plus anciennes îles des Caraïbes : Cuba et Hispaniola, aujourd’hui scindée...
Que savons-nous de ces tout petits animaux qui nous attendrissent tant ? Ce film présente la vie et le...
Avec le Cervin, le chocolat et les montres, la race des chiens « Saint Bernard » est sans doute...
