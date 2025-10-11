Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ces géants des mers viennent chercher ce qui leur appartient Les pêcheurs ont une bonne prise, mais les prédateurs naturels de ces harengs ne vont pas leur faciliter la...

Documentaire Stress social chez les animaux Et si la vie en communauté ne profitait pas à tout le monde ? Une équipe de recherche internationale...

Documentaire Nouvelle-Zélande, voyage aux antipodes – Philippe et le kiwi Moment d’émotion avec Tommy et Philippe Gougler ! La rencontre avec un kiwi ! Il est si mignon et...

Article Pourquoi et comment ont disparu les dinosaures ? Les dinosaures sont partout, ils sont effrayants et pourtant les enfants les adorent et connaissent leurs noms par cœur....

Documentaire Petit animal mais grand danger : le problème des lapins en Australie Quand ils sont arrivés en Australie, les colons européens ont rapporté des animaux et plantes. En 200 ans, les...

Article Identifier les cauchemars chez les chiens : devez-vous les réveiller ? Observer son compagnon à quatre pattes en train de dormir peut être une expérience fascinante. Les chiens, tout comme...

Documentaire Requin Baleine : rencontre avec le plus grand poisson du monde ! Des requins-baleines de 18 mètres sont devenus des attractions touristiques aux Philippines. L’activité a enrichi un village de pêcheurs,...

Article Pourquoi les chiens remuent la queue ? Les chiens sont souvent considérés comme les meilleurs amis de l’homme, et leur comportement est un sujet d’intérêt pour...

Documentaire La chasse aux crabes C’est l’heure du déjeuner pour ce poulpe affamé. Mais attraper son repas n’est pas une opération sans risque !

Documentaire Les molosses attaquent Comment gérer la dangerosité des chiens de combat ? La dresseuse de chiens Vanessa Bokr connaît mieux que personne l’agressivité...

Documentaire Bébés animaux : au coeur des plus belles naissances Des premières échographies à la mise-bas parfois périlleuse, le document retrace les étapes de la reproduction de plusieurs espèces...

Documentaire Pourquoi l’ornithorynque est l’animal le plus étrange de la planète ? L’ornithorynque est un véritable fossile vivant apparu il y a deux millions d’années. Et c’est sans doute aussi un...

Article Le lamantin, vache de mer Le monde du lamantin, aussi connu sous le nom de « vache de mer », est un univers fascinant qui mérite...

Documentaire C’est pas sorcier – Les mammifères, nés dans l’ombre des dinosaures A quoi pouvaient bien ressembler nos plus lointains ancêtres ? Pour le savoir, Sabine et Jamy décident de remonter...

Documentaire Kenya, les chiens au secours des éléphants Le parc national d’Amboseli, au Kenya, est un petit paradis, l’un des derniers au monde. La savane qui s’étend...

Documentaire Les dinosaures tueurs (2/2) Les dinosaures les plus féroces de la Préhistoire sont ramenés à la vie et s’affrontent lors d’un combat jusqu’à...

Conférence Cheval mythes et légendes L’art et la littérature sont peuplés de figures équines qui nous fascinent et nous façonnent. D’où vient cet imaginaire,...

Documentaire Humanima : un cri qui vient de loin Maryo Pépin est un autodidacte passionné qui étudie le comportement des animaux et imite leurs cris. Grâce à sa...

Documentaire La vie secrète | Dans le sillage des requins Des comportements méconnus des requins sont ici filmés pour la première fois. Les raies Mobula se rassemblent par milliers...