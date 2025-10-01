Chez les chiens et les chats, la communication repose principalement sur un système complexe de signaux corporels, vocaux et...
Lorsque ces deux buffles de plus de 750 kg s’affrontent de toutes leurs forces, c’est un combat sans merci...
Le babouin ne peut pas rivaliser avec la vitesse des gazelles, mais son intelligence fait de lui un redoutable...
La puissance d’un roi se mesure à sa troupe et à ses trois piliers : une solide coalition, la...
Un fort pourcentage de la population française a peur des araignées… et vous ? Il existe une différence entre...
La lionne est deux fois moins lourde que le zèbre mais elle est bien plus forte. Et surtout, elle...
Les fourmis sont fascinantes par leur capacité à organiser des sociétés complexes et à développer des relations symbiotiques avec...
Les Tamarins vont-ils survivre face à une nouvelle menace ? Dans la forêt atlantique du Brésil, les Tamarins lions...
Legadema est séparée de sa mère et doit chasser pour survivre, mais un singe est une proie difficile.
Après 8 mois interminable, le moment est venu pour Poppy de mettre bas. Pour cela, elle quitte le groupe...
Nathanaël Maury nous entraîne au Myanmar, plus connu sous le nom de Birmanie ; il part à recherche d’espèces uniques...
Charlotte, la femelle capibaras du zoo de Hambourg, met bas ses petits rongeurs un à un à la fois,...
Poulpes, calmars et seiches sont des céphalopodes. Leur point commun ? Ils ont les pieds sur la tête ! Fred, Jamy et...
Comment l’évolution a-t-elle façonné les êtres vivants que nous sommes ? Quels paramètres ont permis de nous différencier des...
En Chine, la course hippique est le sport roi. Et c’est au Hong Kong Jockey Club, une institution vieille...
Les tortues sont des créatures fascinantes qui intriguent l’humanité depuis des siècles. Leur lenteur, leur carapace protectrice et leur...
Les passereaux misent tout sur la confusion. Leur nombre assure leur sécurité, rendant difficiles les attaques ciblées du faucon...
Il y a un scarabée de trop aujourd’hui.
Sur l’île d’Evengué, au Gabon, Nicholas Bachand partage sa vie avec de jeunes gorilles orphelins. Son défi quotidien est...
Deux jeunes doctorants en biologie marine partent en Alaska sur les traces du requin saumon, une espèce rarement observée....
