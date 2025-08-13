Documentaire

Shaabani Ali Hassan travaille comme guide dans la réserve de Jozani, à Zanzibar. Chaque jour, il accompagne les visiteurs venus du monde entier pour rendre visite à un étonnant petit singe: le colobe roux.

Cette espèce protégée est endémique à l’archipel. Les petits singes ont une espérance de vie de 20 à 30 ans et sont de grands gourmands, capables d’ingurgiter une énorme quantité de végétaux grâce à leur estomac composé de plusieurs poches.

Cet appétit insatiable conduit parfois à des conflits avec les fermiers qui vivent aux alentours de la réserve, mais Shaabani est toujours là pour négocier et protéger ces compagnons singes.

Extrait du film : « Guardiens de la forêt – Le colobe rouge de Zanzibar »

Réalisation : Hubert Roy

