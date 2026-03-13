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Le grand requin blanc demeure l’un des rares prédateurs marins que l’homme n’a jamais réussi à maintenir en captivité de manière durable. Cette impossibilité biologique et logistique fascine autant qu’elle frustre les institutions zoologiques mondiales depuis des décennies.

La première explication réside dans la nature nomade de l’animal. Ce prédateur parcourt des milliers de kilomètres en haute mer, nécessitant un espace que même les plus grands bassins actuels ne peuvent simuler sans provoquer un stress immense.

Contrairement à d’autres espèces, le grand requin blanc utilise la ventilation béante pour respirer. Il doit nager continuellement à une vitesse élevée pour que l’eau oxygénée traverse ses branchies, ce qui rend l’enfermement mortel à court terme.

En captivité, ces géants des mers cessent souvent de s’alimenter. Ils se blessent fréquemment en heurtant les parois vitrées, car leur système sensoriel, notamment les ampoules de Lorenzini, est perturbé par les équipements électriques et le béton des infrastructures.

L’aspect psychologique joue également un rôle crucial dans cet échec systématique. Le requin blanc développe rapidement une léthargie sévère ou une agressivité autodestructrice, témoignant d’une inadaptation totale à un environnement restreint et artificiel.

Les tentatives passées, notamment celle du Monterey Bay Aquarium, ont prouvé que même avec des soins d’une précision chirurgicale, la remise en liberté rapide reste la seule option pour assurer la survie du spécimen.

Aujourd’hui, la communauté scientifique s’accorde sur le fait que l’observation de ce squale doit se limiter à son habitat naturel. Préserver l’intégrité de l’espèce implique d’accepter que certains mystères de l’océan ne peuvent être mis en vitrine.