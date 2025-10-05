Documentaire

Au parc national de Prince Albert, en Saskatchewan, Daniel Fortin étudie un animal emblématique des prairies canadiennes : le bison des plaines. Les travaux de ce biologiste passionné de conservation visent à mieux connaître l’écologie de cet animal pour faire face à un défi important : protéger cette population, tout en minimisant l’impact des bisons sur les terres privées adjacentes au parc.

Peu de gens savent qu’il existe deux sous-espèces de bison aux habitudes distinctes : le bison des plaines et le bison des bois. Daniel Fortin étudie une harde de bisons des plaines d’environ 350 bêtes. Ces animaux ont été relâchés à la fin des années 1960 au nord de la Saskatchewan et se sont peu à peu déplacés vers le centre de la province, à la recherche d’habitats plus fertiles.

Documentaire : Humanima – Le retour du bison des plaines

Réalisation : Guilhem Rondot

