Souvent qualifiés de forêts tropicales des mers, les récifs coralliens abritent près de 25 % de la vie marine mondiale tout en ne couvrant qu’une fraction infime du plancher océanique. Pourtant, ces joyaux de la biodiversité font face à un déclin sans précédent, menaçant l’équilibre global de nos océans.

Comprendre les raisons de cette disparition accélérée est la première étape cruciale pour tenter d’enrayer une catastrophe écologique majeure.

La cause la plus dévastatrice est incontestablement le réchauffement climatique. Les coraux sont des organismes extrêmement sensibles aux variations thermiques.

Lorsque la température de l’eau augmente, même légèrement, au-delà de leurs seuils de tolérance, ils subissent un stress violent qui provoque l’expulsion des zooxanthelles, ces algues microscopiques avec lesquelles ils vivent en symbiose et qui leur fournissent l’essentiel de leur nourriture.

Ce phénomène, connu sous le nom de blanchiment des coraux, laisse le squelette calcaire à nu et affame l’animal. Si les températures ne redescendent pas rapidement, le corail meurt, transformant des récifs vibrants de vie en cimetières sous-marins blanchâtres.

Parallèlement, l’acidification des océans joue un rôle pernicieux dans ce processus d’extinction. Les océans absorbent une grande partie du dioxyde de carbone (CO2) émis par les activités humaines, ce qui modifie la chimie de l’eau. Cette acidification entrave la capacité des coraux à construire et consolider leur squelette calcaire, les rendant plus fragiles face aux tempêtes et à l’érosion.

À ces menaces globales s’ajoutent des pressions anthropiques locales qui asphyxient littéralement les récifs. La pollution agricole, rejetant des pesticides et des sédiments, trouble l’eau et bloque la lumière solaire nécessaire à la photosynthèse. De plus, la surpêche et les pratiques destructrices déséquilibrent la chaîne alimentaire, permettant aux algues invasives de proliférer et d’étouffer les coraux survivants.

La disparition des coraux n’est pas une fatalité, mais un signal d’alarme retentissant sur l’état de notre planète. La sauvegarde de ces écosystèmes vitaux exige une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre et une meilleure gestion des ressources marines.