Documentaire Les fermes d’autrefois – Le dindon La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...

Documentaire Les dinosaures du Pôle Sud L’Antarctique n’a pas toujours été le continent blanc et inhospitalier que l’on connaît. Au temps des dinosaures, la région,...

Conférence Animal de compagnie: la mort dans l’âme Nous sommes toujours plus nombreux, en Suisse, à confier la dépouille de notre animal de compagnie à un crematorium...

Documentaire Les termites charbonnent comme jamais Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage Et pendant ce temps-là, les termites construisent des trucs énormes et travaillent pour tout le monde.

Documentaire Zèbre : l’animal le plus intelligent de la savane ? Dans la nature, il y a des herbivores à qui d’emblée rien ne sourit (à peine nés, à peine...

Documentaire L’expédition de la salamandre tachetée pour mettre bas En se réveillant de son hibernation, l’amphibien se lance dans la quête de l’endroit parfait pour donner naissance à...

Documentaire Les mygales s’accouplent aussi Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage En Patagonie, deux mygales s’accouplent en pleine chaleur.

Documentaire Animaux du froid, animaux de la Taïga Se nourrir, se protéger du froid, assurer une descendance est le quotidien des animaux du froid, de l’ours brun,...

Documentaire Le Régalec, le plus grand poisson osseux du monde On ne connaissait le Régalec, le plus grand poisson osseux du monde, que d’après de rares animaux morts ou...

Documentaire Passion tortues Au cours de ses études vétérinaires, Brieuc Fertard s’intéressa plus particulièrement à la pathologie des reptiles. Il dirige aujourd’hui...

Documentaire Le légendaire lemming – Merveilles nordiques À la découverte du lemming, petit rongeur du Grand Nord entouré de légendes. Habituellement solitaires, ces petits rongeurs se...

Documentaire Comment les alligators se séduisent-ils ? Comme chez beaucoup d’espèces, les mâles se livrent à de violentes batailles pour ensuite courtiser tranquillement les femelles.

Documentaire Des éléphants pas commes les autres Au coeur de l’Afrique du Sud à la frontière du Parc National Kruger, la réserve privée de Tshukudu n’a...

Documentaire Ces chiens au service de l’homme Le Saint-Bernard : réputé pour sa patience et sa douceur, le Saint-Bernard n’est pas seulement un nounours. Le Labrador...

Documentaire La trappe piégée de la mygale fouisseuse noire Tapie dans l’ombre de son terrier, l’araignée attend son heure patiemment. Sa stratégie d’embuscade est risquée, et elle doit...