Ressources Dans la même catégorie

Article Quels animaux entrent en hibernation ? Alors que les jours raccourcissent et que le thermomètre chute drastiquement, la nature semble s’endormir sous un manteau de...

Documentaire Cette chenille-champignon tibétaine qui vaut plus chère que l’or ! Étonnante mutation entre l’animal et le végétal, le cordyceps sinensis est la combinaison unique d’une chenille et d’un champignon...

Documentaire Ruse et opportunisme : la survie des chacals sur la Côte Une petite centaine de chacals a trouvé refuge dans la baie namibienne de Bakers : ils y chassent exclusivement...

Documentaire Quelle est la technique d’attaque du grand requin blanc ? En reconstituant l’attaque du grand requin blanc sur ce surfeur, les spécialistes tentent d’en déterminer la cause.

Documentaire Ils recueillent les chevaux maltraités Une très belle initiative dans le Perche.

Article Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l’intelligence des animaux ? L’intelligence des animaux est un sujet aussi fascinant que complexe, qui pousse l’humanité à se questionner sur sa propre...

Documentaire Respect ! Elles sauvent les animaux maltraités Ils sont des passionnés de la cause animale ou simplement des amoureux des bêtes. Ils ont choisi de passer...

Documentaire Violentes batailles nocturnes entre hyènes et lionnes Dans les profondeurs de la savane africaine, sous le voile de la nuit, se déroule un spectacle brutal et...

Documentaire Gorilles en liberté : le défi de la réintroduction au Gabon Gabon, Afrique Centrale. Une expérience inédite se prépare : la réintroduction en milieu sauvage de gorilles élevés en captivité....

Documentaire L’attachement sincère entre un chimpanzé et sa mère adoptive Canelle est une jeune femelle chimpanzé âgée de 6 mois lorsque sa mère est tuée par des braconniers. Seule...

Documentaire Chats des villes et chats des champs – Des fauves miniatures Les scientifiques poursuivent leurs expériences sur les chats domestiques dans trois environnements différents : en ville, dans un village...

Article Les morsures de serpent et leurs problématiques Les morsures de serpent sont un problème de santé publique important dans de nombreux pays à travers le monde,...

Documentaire Cameroun : la française qui sauve des singes Le Cameroun avait autrefois la plus forte économie d’Afrique subsaharienne, mais à la fin des années 1990 la baisse...

Documentaire Ils pistent un léopard et assistent à un merveilleux spectacle Grâce à leurs années d’expérience, les Joubert sont capables de reconnaître 26 léopards différents à l’aide des traces qu’ils...

Documentaire Science ou Fiction : créatures méconnues \r

\r

Croyez-vous que les aigles peuvent enlever les bébés, qu’il survient parfois des pluies de grenouilles, que les crapauds donnent...

Documentaire Forban va découvrir la loi de la meute La chasse à courre est inspirée par les loups

Documentaire Le frelon asiatique, chronique d’une mort espérée Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) ou frelon à pattes jaunes est une espèce invasive prédatrice, arrivée en France...

Documentaire Parcs et réserves du Kenya La création de la réserve de Mwaluganje est le premier projet d’écotourisme réalisé au Kenya. La mise en place...