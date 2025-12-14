C’est très mignon.
C’est très mignon.
Alors que les jours raccourcissent et que le thermomètre chute drastiquement, la nature semble s’endormir sous un manteau de...
En Afrique du Sud, les mille-pattes draguent à leur manière.
Étonnante mutation entre l’animal et le végétal, le cordyceps sinensis est la combinaison unique d’une chenille et d’un champignon...
Une petite centaine de chacals a trouvé refuge dans la baie namibienne de Bakers : ils y chassent exclusivement...
En reconstituant l’attaque du grand requin blanc sur ce surfeur, les spécialistes tentent d’en déterminer la cause.
Une très belle initiative dans le Perche.
L’intelligence des animaux est un sujet aussi fascinant que complexe, qui pousse l’humanité à se questionner sur sa propre...
Ils sont des passionnés de la cause animale ou simplement des amoureux des bêtes. Ils ont choisi de passer...
Dans les profondeurs de la savane africaine, sous le voile de la nuit, se déroule un spectacle brutal et...
Gabon, Afrique Centrale. Une expérience inédite se prépare : la réintroduction en milieu sauvage de gorilles élevés en captivité....
Canelle est une jeune femelle chimpanzé âgée de 6 mois lorsque sa mère est tuée par des braconniers. Seule...
Les scientifiques poursuivent leurs expériences sur les chats domestiques dans trois environnements différents : en ville, dans un village...
Les morsures de serpent sont un problème de santé publique important dans de nombreux pays à travers le monde,...
Le Cameroun avait autrefois la plus forte économie d’Afrique subsaharienne, mais à la fin des années 1990 la baisse...
Grâce à leurs années d’expérience, les Joubert sont capables de reconnaître 26 léopards différents à l’aide des traces qu’ils...
\r\n\r\nCroyez-vous que les aigles peuvent enlever les bébés, qu’il survient parfois des pluies de grenouilles, que les crapauds donnent...
La chasse à courre est inspirée par les loups
Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) ou frelon à pattes jaunes est une espèce invasive prédatrice, arrivée en France...
La création de la réserve de Mwaluganje est le premier projet d’écotourisme réalisé au Kenya. La mise en place...
Les chiens de sauvetage italiens sont courageux, bien formés et uniques en Europe. Ils sautent dans l’eau depuis des...
