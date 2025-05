Documentaire

Un monde de passion, de chevaux d’exception et de spectacle éblouissant. Bienvenue au Salon du Cheval de Paris, l’un des plus grands rendez-vous équestres d’Europe. Chaque année, cet événement hors norme réunit plus de 140 000 visiteurs, 2 800 chevaux, des cavaliers du monde entier et des passionnés de tous âges. Ce reportage vous plonge dans les coulisses de cette foire fascinante où se mêlent compétition, spectacle, émotions fortes et passion du cheval.

Nous suivons notamment Mario Luraci, célèbre cascadeur équestre, qui prépare un show pyrotechnique spectaculaire mêlant feu, voltige et mise en scène digne du cinéma. À ses côtés, la jeune Charlotte, 10 ans, venue concourir avec son poney dans une ambiance de compétition féérique. Entre scènes impressionnantes et moments d’intimité touchants, ce documentaire offre un regard rare sur le monde équestre moderne.

Des chevaux millionnaires du Qatar aux enfants venus avec leur poney, le Salon du Cheval incarne un univers à part, entre rêve, rigueur et passion.