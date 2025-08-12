Fidel travaille pour la réserve d’oiseaux de Los Indios, située sur l’île de la Juventud, au sud ouest de...
En Équateur, la forêt amazonienne renferme une multitude d’espèces animales et végétales. Traversée par des affluents de l’Amazone, elle...
Isolée sur un éperon rocheux au large de l’océan antarctique, la forêt tasmane abrite quelques unes des espèces végétales...
Depuis des siècles, l’être humain a considéré l’intelligence comme un privilège exclusif de son espèce, un signe distinctif qui...
Si les animaux ne parlent pas, ils ne sont pas pour autant muets. Ils ont développés des langages, parfois...
Si certains animaux peuvent se dorer la pilule au soleil ou batifoler dans la nature, d’autres au contraire doivent...
Cet archipel des Caraïbes, aux 700 îles et îlots coralliens, était véritable havre de paix pour les amoureux de...
Squatters, envahisseurs, destructeurs… Quelques animaux très, très mal élevés sont capables pour survivre de se conduire comme de véritables...
Deux jeunes mâles s’entraînent au combat. Il leur faudra maîtriser toutes ces techniques pour survivre à l’âge adulte.
L’obé rythmée, ou dog dancing, c’est apprendre à danser avec son chien. Du dressage avec un brin de folie...
Avec 2% de chances de succès, la chasse aux phoques demande beaucoup de persévérance à l’ours polaire. Heureusement pour...
Filmée sous la banquise, dans des mangroves, des épaves ou des récifs de corail, une série référence sur les...
Cette île est mondialement connue pour les célèbres dragons de Komodo, des monstres à la terrible réputation, qui ont...
La savane d’Afrique est le domaine des grands herbivores comme l’éléphant, la girafe, le gnou, l’antilope… et des carnivores...
Ce soir, elle va changer de vie
Les corvidés, animaux parmi les plus intelligents, essuient pourtant les critiques : zoom sur les nombreuses stratagèmes mis en...
La mygale fouisseuse noire, créature fascinante et souvent méconnue, est un exemple impressionnant de la diversité et de l’ingéniosité...
Le plésiosaure est sans doute l’une des créatures les plus captivantes de l’histoire naturelle, un témoin d’une époque où...
À Bruxelles, tomber nez à nez avec un renard est devenu courant. Les animaux sauvages – goupils, faucons, lérots,...
Au-delà de l’observation, les producteurs ont souhaité immerger le public dans les paysages et habitats les plus spectaculaires de...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site