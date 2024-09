Documentaire

À la recherche du mystérieux régalec… Le biologiste marin américain Tyson Roberts parviendra-t-il à trouver et filmer un régalec vivant dans son milieu naturel ? La bête, que l’on avait l’habitude de considérer comme un serpent de mer légendaire, ressemble à un serpent et peut atteindre 10 mètres de long. Dans les eaux profondes – à environ 1000 mètres sous la surface de l’eau – on l’a rarement vu vivant, jamais dans son habitat, ou presque… De la Thaïlande jusqu’au Mexique et aux États-Unis, en passant par la Suède, Tyson et son équipe vont partir à la recherche du régalec…