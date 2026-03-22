Depuis la nuit des temps, les éléphants du Sri Lanka vivaient en paix avec les hommes qui leur avaient donné un statut divin. Cependant, l’avancée des terres cultivées au détriment de l’habitat naturel des pachydermes a bouleversé ces relations.
Pour y remédier, Taya, un naturaliste et journaliste écologiste local, a mis au point une technique d’identification des éléphants pour prévenir tout débordement et placer les plus dangereux dans un parc naturel.
Une entreprise périlleuse et de longue haleine.
Un film écrit et Un documentaire réalisé par Jean-Yves Collet