Quatre ans de tournage dans les eaux glacées autour de l’archipel volcanique des Iles Crozet ont été nécessaires pour suivre les aventures de Delphine, une jeune orque épaulard. Au sein de sa famille, elle apprend à se repérer et à s’échouer pour capturer des éléphants de mer, ou encore à chasser les manchots royaux et les rorquals de Minke.
Pour la première fois, des plongeurs ont osé plonger aux côtés de ces grands prédateurs pour ramener une incroyable série d’images. Venez plonger dans l’univers des maîtres de Crozet…
Un documentaire de Bertrand Loyer