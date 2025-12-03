Ressources Dans la même catégorie

Article Pourquoi certains animaux semblent anticiper les catastrophes ? Le matin du 26 décembre 2004, quelques heures avant que le tsunami dévastateur ne frappe les côtes de l’océan...

Documentaire Homme VS grand cachalot ! Pour ces pêcheurs indonésiens, la capture d’un grand cachalot peut nourrir leurs familles pendant des mois.

Documentaire Quand les sangliers arrivent en ville Aux portes de Bordeaux, les sangliers s’invitent en ville. Entre inquiétude, dégradations et débats politiques, une équipe du CNRS...

Documentaire L’éducation du poulain – Comprendre son cheval grâce à l’équitation éthologique Ce documentaire s’intéresse aux trois premières années de vie du cheval, des années déterminantes pour sa construction physique et...

Documentaire Dans l’oeil du croco \r

Depuis huit ans, les habitants du village d’Ambalavuntaka vivent dans la crainte des crocodiles. Ces sauriens encerclent la presqu’île,...

Conférence Savons-nous vraiment aimer nos chiens? Entre surprotection et attentes irréalistes, aimons-nous nos chiens de manière saine ? Ces conférences questionnent nos dérives et le...

Article Comment caresser un chat en douceur ? Caresser un chat peut sembler un geste simple, mais il s’agit en réalité d’une interaction délicate qui nécessite une...

Documentaire Liberté pour les chimpanzés : Mission Congo Caroline, jeune cascadeuse, part en Afrique rejoindre une ONG pour réintroduire des chimpanzés à la vie sauvage. Elle vit...

Documentaire À la rencontre des baleines et des manchots de la Péninsule Valdès Dans la péninsule Valdès, en Argentine, Pinino a conservé ses racines basques. Lorsque ses ancêtres sont venus s’installer ici...

Documentaire Sangliers, renards, fouines : ils envahissent nos villes ! Depuis une vingtaine d’année, sangliers, renards et fouines se multiplient dans les villes. Ils causent de nombreux dégâts matériels...

Documentaire Cette fille est la meilleure amie des wombats En Australie, Emily Small recueille les wombats au Goongerah Wombat Orphanage.

Documentaire Comment reproduire des oursins (au Cap Corse) ? En Corse, Sonia Ternengo est une spécialiste de la reproduction des oursins, une espèce qui souffre depuis plusieurs années...

Documentaire Cet animal est inarretable Ce ratel extrêmement futé parvient à s’évader de son enclos de cinq façons différentes. Le ratel, un cousin africain...