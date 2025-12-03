C’est mignon au début, moins à la fin.
Dans la source chaude, à la bien.
Le matin du 26 décembre 2004, quelques heures avant que le tsunami dévastateur ne frappe les côtes de l’océan...
Pour ces pêcheurs indonésiens, la capture d’un grand cachalot peut nourrir leurs familles pendant des mois.
Aux portes de Bordeaux, les sangliers s’invitent en ville. Entre inquiétude, dégradations et débats politiques, une équipe du CNRS...
Tout ça sous notre nez.
Ils dorment dans des lits à 2 000 €, mangent bio, consultent des voyants… Bienvenue à Hollywood, là où...
Beau et émouvant !
C’est un bon vieux brouteur des prairies marines.
Ce documentaire s’intéresse aux trois premières années de vie du cheval, des années déterminantes pour sa construction physique et...
\r\nDepuis huit ans, les habitants du village d’Ambalavuntaka vivent dans la crainte des crocodiles. Ces sauriens encerclent la presqu’île,...
Entre surprotection et attentes irréalistes, aimons-nous nos chiens de manière saine ? Ces conférences questionnent nos dérives et le...
Caresser un chat peut sembler un geste simple, mais il s’agit en réalité d’une interaction délicate qui nécessite une...
Caroline, jeune cascadeuse, part en Afrique rejoindre une ONG pour réintroduire des chimpanzés à la vie sauvage. Elle vit...
Dans la péninsule Valdès, en Argentine, Pinino a conservé ses racines basques. Lorsque ses ancêtres sont venus s’installer ici...
Depuis une vingtaine d’année, sangliers, renards et fouines se multiplient dans les villes. Ils causent de nombreux dégâts matériels...
En Australie, Emily Small recueille les wombats au Goongerah Wombat Orphanage.
En Corse, Sonia Ternengo est une spécialiste de la reproduction des oursins, une espèce qui souffre depuis plusieurs années...
Ce ratel extrêmement futé parvient à s’évader de son enclos de cinq façons différentes. Le ratel, un cousin africain...
La France compte 300 zoos, mais seule une dizaine parvient à tirer son épingle du jeu. Il faut rivaliser...
Elle est l’ange gardien des vautours.
