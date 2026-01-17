Le hérisson d’Europe est bien plus qu’une simple silhouette familière qui traverse nos jardins à la tombée de la...
Les ancêtres de ce chiroptère ont été les premiers mammifères à pénétrer sur l’île, bien avant les humains. En...
Cette jeune otarie s’engage sur un chemin dangereux et finit par retrouver ses congénères dans un bassin reculé.
Un ours polaire affamé escalade une falaise pour trouver des œufs.
La pêche profonde est une pratique qui suscite de nombreuses controverses en raison de ses conséquences dramatiques sur les...
Des petits marcassins voient le jour dans une campagne française.
Il y a environ 1000 espèces d’abeilles en France, plus de 2000 en Europe et plus de 20 000...
Domestiquée en Asie du Sud-Est il y a environ 3 500 ans, la poule a depuis parcouru un chemin...
Aucun animal n’a jamais eu l’air aussi à l’aise dans un arbre.
Une immersion d’une année auprès de trois bébés animaux d’exception et de leurs éleveurs. De la naissance aux premiers...
Les mâles éléphants vivent en solitaire, sauf à la saison des amours pendant laquelle ils se rapprochent des troupeaux...
Chaque année, la migration des gnous en mai, lorsque la saison des pluies n’est pas terminée, donne lieu au...
Le long de son trajet vers le Zambèze, la rivière Luangwa a façonné une vallée qui abrite l’une des...
« La Dernière Girafe » est l’unique film consacré à la girafe blanche du Niger. Victime de la sècheresse, de la...
Sans l’intervention du maître des lieux, les deux reptiles auraient bien pu noyer le gnou avant d’en faire leur...
La hyène tachetée se trouve dans la savane et les régions semi-desertiques. Elle aime aussi se réfugier dans les...
Partout sur la planète, l’environnement change à une vitesse sans précédent, bouleversant l’équilibre du vivant. Embarquez pour un voyage...
Ce cétacé de dix tonnes combine attaques surprises et puissance phénoménale, au grand dam des otaries de Steller.
https://www.arte.tv/fr/videos/082719-003-A/la-vie-cachee-des-animaux-de-la-ferme/ Sur quatre saisons, une exploration étonnante des comportements des espèces qui cohabitent dans une ferme. À l’approche de pluies...
Célèbre pour ses paysages féériques, l’Islande est une île volcanique exposée aux forces de la nature. Seule une espèce...
