Exilée, elle n’a d’autre choix que d’explorer les territoires voisins pour y trouver refuge.
La soie est l’outil des sociétés parmi les mieux organisées. Et les fourmis vertes d’Australie savent en faire des...
Les croquettes pour chien sont devenues, au fil des années, l’alimentation de référence pour la majorité des propriétaires d’animaux....
Ce mammifère arboricole n’est ni diurne, ni nocturne, et se montre surprenant par bien des aspects.
500 macaques sont isolés sur une petite île des Caraïbes depuis 70 ans : comment se sont-ils organisés pour...
Différents sifflements sont utilisées pour alerter la colonie, mais ils ne suffisent pas toujours.
Leur dentition complexe permettait de bien mastiquer, et cela représentait l’un des avantages par rapport aux dinosaures.
Pour connaître les causes de l’attaque de requin, les chercheurs doivent explorer différentes théories.
Alors que l’été approche, ce marsupial doit être prévoyant et manger autant que possible. Images tirées de la série...
La réserve de l’Akagera, au Rwanda, abrite de nombreuses espèces. Gérard Vienne, réalisateur animalier, s’intéresse aux lions et plus...
La reine des termites peut vivre jusqu’à 40 ans ! Quel est le secret de son incroyable longévité ?...
Le Puy du Fou, célèbre pour ses spectacles historiques, présente un événement unique : le bal des oiseaux fantômes,...
A quel point sommes-nous différents de nos cousins les animaux ? Une nouvelle génération de caméras espionnes révèle l’intimité...
Le renne du Svalbard, une sous-espèce unique, est le plus petit représentant de la famille des rennes. Vivant exclusivement...
Avril 2005, lac Baïkal, Sibérie. Une équipe franco-russo-tchèque se retrouve sur la glace pour vivre l’aventure d’un tournage. Température...
L’Edmontosaurus est un dinosaure herbivore appartenant à la famille des hadrosauridés, souvent surnommée « dinosaures à bec de canard ». Il...
Dès l’ouverture de la saison de la pêche en octobre, les pêcheurs se mettent en route en amont de...
Cachalot est un nom vernaculaire qui désigne toutes les espèces de cétacés à dents classées parmi les Physeteridae —...
Le Pantanal, au Brésil, une des plus grandes zones humides du monde qui représente un tiers de la France,...
Un voyage à travers les majestueux paysages de l’Australie, à la découverte d’une faune d’une incroyable diversité. Ce volet...
Le bestiaire en folie débarque dans les parcs, esplanades ou quartiers d’affaires pour s’essayer aux sports «urbains». Sports d’hiver,...
