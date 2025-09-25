Ce tigre pensait avoir un repas facile en visant un ourson. C’était sans compter sur la mère, prête à tout pour sauver son petit.
Depuis quelques années en France, la colère des éleveurs et des bergers gronde suite à différentes attaques de loups...
La puce est un envahisseur redoutable : responsable de la peste qui a décimé un tiers de l’Europe au...
Aussi appelé chat des marais, ce félin est un bon nageur et il préfère les environnements humides.
Depuis plusieurs années, des parasites comme le moustique tigre ou la tique ne cessent de conquérir de nouveaux territoires,...
En Tanzanie, la saison des pluies est rude pour nos proches cousins les chimpanzés. Avec elle, arrivent bien souvent...
Pour les 150 éléphants du désert qui affrontent un climat très sec, l’énergie est précieuse et ne peut pas...
L’île de Komodo est mondialement connue pour ses dragons. Avec ses écailles dures comme de l’acier, ses mâchoires puissantes...
Une jeune femelle puma est désorientée face aux manchots. Sa mère a davantage d’expérience et choisit une cible facile.
Pour se protéger, certains animaux possèdent une armure assez spectaculaire. Parmi eux, le rhinocéros, qui porte des plaques de...
Un seul accouplement peut permettre à cette reine de pondre des œufs jusqu’à la fin de sa vie. Pour...
Le tarpan est le premier cheval sauvage, à l’origine de tous les chevaux actuels. En Margeride, il a été...
Ces deux félins inexpérimentés risquent leur vie en s’attaquant au bovidé, mais leur survie dépend aussi de cette chasse....
Auparavant apprécié pour sa viande et sa fiente (un excellent fertilisant), le pigeon a fini par acquérir une mauvaise...
Rodney Stotts dirige un programme pour impliquer les jeunes, en les sensibilisant à la protection de l’environnement et des...
Les croquettes pour chien sont devenues, au fil des années, l’alimentation de référence pour la majorité des propriétaires d’animaux....
En Tanzanie, l’équilibre délicat entre les espèces sauvages se révèle parfois de manière inattendue, comme le montre la tension...
Chien de travail, de traîneau et de course sportive. Caractère: Vif et actif, à l’âge adulte, il est plus réservé. Particularité:...
Un fidèle compagnon vieux de 20 000 ans
\r\n\r\nDe nombreux herbivores ont développé des cornes, des défenses et des bois pour se protéger et combattre des mâles...
Bora Bora, c’est la perle du Pacifique… Mais derrière la carte postale se cache aussi le plus gros trafic...
