Documentaire

L’arénicole, banal ver marin, vit et respire en bord de plage au rythme des marées… En étudiant son extraordinaire système d’oxygénation le biologiste français a mis au point un sang universel, compatible avec tous les groupes sanguins et qui peut se conserver pendant très longtemps ! Tous les tests effectués en laboratoire font d’ores et déjà naître d’immenses espoirs chez les médecins et les patients ! L’hermelle est un petit ver aux pouvoirs extraordinaires ! Ils forment d’immenses colonies sur le littoral et vit dans des tubes en sable qu’ils construit pour se mettre à l’abri de tout prédateur mais aussi pour se protéger des conditions de vie de son milieu… Un documentaire de Béatrice Berge pour Thalassa.