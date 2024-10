Documentaire



En Afrique, pendant la grande migration, les gnous et les zèbres font face à un terrible obstacle : la traversée de la rivière Mara. Cachés dans l’eau, les crocodiles attendaient ce jour avec impatience. Malgré les risques tout le monde doit traverser la rivière. Épuisés par plusieurs journées de marche et la puissance des courants, les plus jeunes sont les plus vulnérables.