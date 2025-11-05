Année après année, les requins de cette espèce cherchent à retrouver le même partenaire, phénomène atypique chez les requins.
Pour beaucoup d’animaux, la saison des pluies est synonyme de reproduction. Durant cette période, les animaux sont régis par...
Les mâles patrouillent dans le lagon pour trouver une femelle et entament un magnifique ballet aérien. Les femelles, elles,...
Servals, sangliers, singes : de plus en plus de particuliers s’entourent d’animaux de compagnie inhabituels. Un phénomène qui conduit trop...
Pour fuir une hyène qui le pourchasse, ce puku s’aventure dans l’eau. Il découvre que le cours d’eau est...
Chez les hyènes, les mâles quittent le clan alors qu’ils sont encore jeunes. En attendant, ils sont tout en...
Les adaptations et les capacités des insectes sont infiniment multiples et surprenantes. Non seulement ils sont les animaux les...
Le mosasaure est un reptile géant disparu depuis longtemps. Retour sur l’évolution de cette espèce, qui est passée de...
Le manul est un félin très adapté au climat difficile de l’Himalaya. Sa fourrure, plus longue et plus épaisse...
Parfois, sous l’eau, c’est un peu bizarre.
Le semi-désert du nord de la Namibie est l’un des derniers refuges du rhinocéros noir. Moins de 5’000 vivent...
Kumba est un jeune éléphant d’une douzaine d’années qui vit dans la grande forêt primaire de Centrafrique. Ce film...
Le nandou, souvent comparé à l’autruche pour sa taille imposante et son incapacité à voler, est un oiseau fascinant...
Inoffensifs et difficiles à observer, les dugongs sont des créatures mystérieuses.Souvent qualifiés de disgracieux, de nombreux mythes et légendes...
Dans un zoo au Canada, des petits pandas roux s’amusent.
Quand Charlie le cheval devint aveugle, Jack le bouc décida d’être ses yeux.
Les scientifiques poursuivent leurs expériences sur les chats domestiques dans trois environnements différents : en ville, dans un village...
Dans la savane, les premiers pas sont synonymes de premiers dangers. Dès leur plus tendre enfance, les hyènes doivent...
Si, dans la nature, les femelles sont en moyenne plus impliquées que les mâles dans les soins parentaux, cette...
Abonnez-vous http://bit.ly/ZappingSauvage Cette chenille a un gros appétit…
Dans le désert du Thar en Inde, Punmaran, un chamelier, guide ses 250 chameaux au cœur du désert, servant...
