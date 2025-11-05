Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Combat acharné entre deux zèbres Pour beaucoup d’animaux, la saison des pluies est synonyme de reproduction. Durant cette période, les animaux sont régis par...

Documentaire Sexe : comment font les libellules ? Les mâles patrouillent dans le lagon pour trouver une femelle et entament un magnifique ballet aérien. Les femelles, elles,...

Documentaire Cohabiter avec des animaux sauvages Servals, sangliers, singes : de plus en plus de particuliers s’entourent d’animaux de compagnie inhabituels. Un phénomène qui conduit trop...

Documentaire Ce puku est pris au piège entre une hyène et des crocodiles Pour fuir une hyène qui le pourchasse, ce puku s’aventure dans l’eau. Il découvre que le cours d’eau est...

Documentaire Des hyènes lynchent un jeune mâle qui a voulu rejoindre leur clan Chez les hyènes, les mâles quittent le clan alors qu’ils sont encore jeunes. En attendant, ils sont tout en...

Conférence Les super pouvoirs des insectes Les adaptations et les capacités des insectes sont infiniment multiples et surprenantes. Non seulement ils sont les animaux les...

Documentaire Ce reptile marin était gigantesque et féroce Le mosasaure est un reptile géant disparu depuis longtemps. Retour sur l’évolution de cette espèce, qui est passée de...

Documentaire Connaissez-vous le manul, félin qui vit à 4500 mètres d’altitude ? Le manul est un félin très adapté au climat difficile de l’Himalaya. Sa fourrure, plus longue et plus épaisse...

Documentaire Rhinoceros noir de Namibie, leur dernier refuge sauvage Le semi-désert du nord de la Namibie est l’un des derniers refuges du rhinocéros noir. Moins de 5’000 vivent...

Documentaire L’éléphant de forêt après l’éden Kumba est un jeune éléphant d’une douzaine d’années qui vit dans la grande forêt primaire de Centrafrique. Ce film...

Article Le nandou : caractéristiques d’un oiseau étonnant Le nandou, souvent comparé à l’autruche pour sa taille imposante et son incapacité à voler, est un oiseau fascinant...

Documentaire Siréniens : les créatures des océans Inoffensifs et difficiles à observer, les dugongs sont des créatures mystérieuses.Souvent qualifiés de disgracieux, de nombreux mythes et légendes...

Documentaire Une chèvre sert de guide à un cheval aveugle Quand Charlie le cheval devint aveugle, Jack le bouc décida d’être ses yeux.

Documentaire Chats des villes et chats des champs – Des fauves miniatures Les scientifiques poursuivent leurs expériences sur les chats domestiques dans trois environnements différents : en ville, dans un village...

Documentaire La première épreuve des bébés hyènes Dans la savane, les premiers pas sont synonymes de premiers dangers. Dès leur plus tendre enfance, les hyènes doivent...

Conférence De mâle en père. À la recherche de l’instinct paternel Si, dans la nature, les femelles sont en moyenne plus impliquées que les mâles dans les soins parentaux, cette...