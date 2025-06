Documentaire

Ridwan, 25 ans, ingénieur passionné de photo, réalise un rêve d’enfant : participer à une mission scientifique au cœur de la forêt malgache. À Majanga, il découvre un monde fascinant, entre baobabs millénaires et lémuriens menacés. Guidé par des chercheurs franco-malgaches, il apprend les méthodes de conservation et assiste à une traque aussi rigoureuse qu’émouvante.Mais sur le terrain, la biodiversité s’effondre : déforestation, braconnage et désertification gagnent du terrain. Entre émerveillement et frustration, Ridwan vit une expérience humaine et écologique inoubliable, où chaque rencontre renforce l’urgence d’agir pour protéger ce sanctuaire unique au monde.

Réalisation : François Cardon