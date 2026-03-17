Charognard, ultime nettoyeur, le « casseur d’os » avait disparu des Alpes. Un programme lancé il y a plus de trente ans a engagé la réintroduction de cet oiseau emblématique dans l’arc alpin. L’oiseau de feu reconquiert peu à peu ses territoires perdus. Quel est le rôle des charognards dans nos écosystèmes ? Pourquoi faire des programmes de réintroduction et comment se mettent-ils en place ? Rencontre avec ceux qui agissent pour le maintien en bonne santé de notre milieu.