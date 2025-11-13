Cette tortue de mer a creusé pendant trois jours pour atteindre la surface, il lui faut maintenant atteindre l’océan sans se faire tuer. Images tirées du documentaire « Planète Hostile ».
Il y a quelques années, d’étonnants fossiles ont été découverts dans la province du Liaoning, en Chine. Il s’agissait...
Vidéo conférence sur les félins, du tigre au chat domestique, en passant par le lynx…morphologie, comportement, habitat, disparition…apprenez tous...
Quand l’intimidation ne suffit pas pour faire fuir un ennemi, le serpent à groin joue sa dernière carte :...
De nombreux requins ont été observés devant la plage de Santa Barbara en Californie. Pour les étudier, les scientifiques...
Ce bébé kangourou a bien grandi et est prêt à sortir de la poche de sa mère pour affronter...
La rapidité du développement des chiots est impressionnante et, sous nos yeux, les chiots se préparent à l’âge adulte...
Des rhinocéros sous haute protection dans cet orphelinat
Vaste pays d’Afrique australe, la Zambie abrite encore de nombreuses espèces sauvages. Le long de la rivière Luangwa, vivent...
Pourquoi le destin de l’homme est-il autant lié aux abeilles ? Dans quelle mesure peuvent-elles le grandir ? Car...
Les propriétaires de rhinocéros coupent leur corne et la remplacent par une corne en résine pour qu’ils ne soient...
Bien qu’elles soient les plus imposantes, les baleines bleues sont celles que nous connaissons le moins, ce qui rend...
Dans l’Antarctique, un manchot empereur vient au monde quelques heures après les autres. Pour survivre, il lui faudra surmonter...
C’est l’histoire d’une rencontre improbable entre deux aigles pêcheurs : celle de Roï, dernier aigle pêcheur de France en liberté,...
À l’aide de la cicatrice, le docteur confirme les suppositions : il s’agit bien d’une attaque de requin-tigre.
L’Edmontosaurus est un dinosaure herbivore appartenant à la famille des hadrosauridés, souvent surnommée « dinosaures à bec de canard ». Il...
Les carcajous ne se contentent pas de survivre dans l’environnement hostile de l’Alaska, ils prospèrent grâce à lui. Images...
Au cours de millions d’années, face à des phénomènes géologiques majeurs et des conditions météorologiques extrêmes, de nombreuses espèces...
Qui peut l’emporter entre les deux colosses, selon vous ?
Un tigre repère une carcasse qui appartient à sa mère. Il y a assez de viande pour les nourrir...
Requins, raies, méduses mais aussi otaries, caïmans ou encore serpents de mer… Avec 36 000 animaux marins, répartis sur...
