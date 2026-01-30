En Australie, des milliers de crabes vivent sur les plages au rythme des marées.
Dans les territoires septentrionaux du Brésil, touchés de plein fouet par la déforestation, un animal assez insolite parvient à...
Depuis des siècles, la cité de Calakmul est en ruine. Les habitants humains ont été remplacés par une autre...
Dans l’Océan Atlantique, un curieux poisson est presque incapable de nager.
Des milliers de couples de fou de Bassan se reproduisent chaque année sur l’île Rouzic, unique colonie française située...
L’ornithorynque est sans aucun doute l’une des créatures les plus déconcertantes que la nature ait jamais engendrées. Ce petit...
C’est l’animal joyeux de nos livres pour enfants, de nos paquets de céréales ou de nos dessins animés :...
La surexploitation récente du stock de thons rouges de l’Atlantique oriental et de Méditerranée a été fortement relayée par...
Trois-cents kilos de muscles et des griffes de 10 cm de long… Dans les Carpates, les ours sont partout....
\r\nMalgré la pollution, les réserves naturelles de Méditerranée offrent un spectacle magnifique de biodiversité! Des champions du monde de plongée...
L’eau est universellement reconnue comme le solvant de la vie. Pour la quasi-totalité des organismes terrestres, l’absence de cette...
Le chien est l’animal de compagnie le plus populaire en France, et ce depuis plusieurs siècles. Cet attachement des...
La stratégie est bien connue. Pour ne pas s’embarrasser de couver et de nourrir sa descendance, la femelle du...
Les animaux sauvages ont suscité nombre de légendes et de superstitions. Entre animations signées John Howe (« Le seigneur des...
Chien de recherche mais maintenant c’est surtout un chien de compagnie. Caractère: Joyeux, sociable et cordial, intelligent et affectueux....
Le mode de reproduction des requins est leur talon d’Achille. Beaucoup moins efficace que celui d’autres poissons, il les...
Dans le règne animal, la gestion des conflits constitue un défi majeur pour la survie du groupe. Chez certaines...
Le chien est devenu le meilleur ami de l’Homme. Désormais, depuis des siècles, il travaille et s’épanouie à nos...
La peur du loup nous poursuit depuis la nuit des temps et pourtant il est bien difficile d’en apercevoir...
Pour les animaux emblématiques de la faune africaine, le long chemin vers l’âge adulte est semé d’embûches. Mais les...
Il trouve la main d’oeuvre la moins chère du marché
