Article Le tamanoir, un animal qui s’adapte au nord du Brésil Dans les territoires septentrionaux du Brésil, touchés de plein fouet par la déforestation, un animal assez insolite parvient à...

Documentaire La société des fourmis coupe-feuille, une des plus complexes du règne animal Depuis des siècles, la cité de Calakmul est en ruine. Les habitants humains ont été remplacés par une autre...

Documentaire Le poisson qui ne savait pas nager Dans l’Océan Atlantique, un curieux poisson est presque incapable de nager.

Documentaire Les fous de Bassan face au virus Des milliers de couples de fou de Bassan se reproduisent chaque année sur l’île Rouzic, unique colonie française située...

Article 4 infos surprenantes sur l’ornithorynque L’ornithorynque est sans aucun doute l’une des créatures les plus déconcertantes que la nature ait jamais engendrées. Ce petit...

Podcast Abeilles, où sont-elles ? C’est l’animal joyeux de nos livres pour enfants, de nos paquets de céréales ou de nos dessins animés :...

Conférence Thon rouge: histoire d’une surpêche et d’une reconstitution La surexploitation récente du stock de thons rouges de l’Atlantique oriental et de Méditerranée a été fortement relayée par...

Documentaire Il a failli se faire bouffer par un ours Trois-cents kilos de muscles et des griffes de 10 cm de long… Dans les Carpates, les ours sont partout....

Documentaire Danse avec les poissons – En Méditerranée \r

Malgré la pollution, les réserves naturelles de Méditerranée offrent un spectacle magnifique de biodiversité! Des champions du monde de plongée...

Article Les espèces qui survivent presque sans eau L’eau est universellement reconnue comme le solvant de la vie. Pour la quasi-totalité des organismes terrestres, l’absence de cette...

Documentaire Coucous & co. La stratégie est bien connue. Pour ne pas s’embarrasser de couver et de nourrir sa descendance, la femelle du...

Documentaire Des bêtes et des sorcières Les animaux sauvages ont suscité nombre de légendes et de superstitions. Entre animations signées John Howe (« Le seigneur des...

Documentaire Le dalmatien Chien de recherche mais maintenant c’est surtout un chien de compagnie. Caractère: Joyeux, sociable et cordial, intelligent et affectueux....

Podcast La reproduction : talon d’Achille des requins Le mode de reproduction des requins est leur talon d’Achille. Beaucoup moins efficace que celui d’autres poissons, il les...

Article Bonobos : le sexe comme outil de régulation sociale Dans le règne animal, la gestion des conflits constitue un défi majeur pour la survie du groupe. Chez certaines...

Documentaire Voici comment le loup sauvage est devenu un chien Le chien est devenu le meilleur ami de l’Homme. Désormais, depuis des siècles, il travaille et s’épanouie à nos...

Documentaire Le chant des loups La peur du loup nous poursuit depuis la nuit des temps et pourtant il est bien difficile d’en apercevoir...

Documentaire Les adorables bébés de la savane : grandir parmi les prédateurs Pour les animaux emblématiques de la faune africaine, le long chemin vers l’âge adulte est semé d’embûches. Mais les...