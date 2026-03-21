Dans le désert du Namib, la larve de fourmilion a conçu un piège diabolique.
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Au Brésil, dans la région du Cerrado, se dressent de grandes termitières. Les termites y sont à l’abri de...
Des caméras ont suivi un troupeau de chevaux de Camargue en immersion.
La neige y recouvre les arbres et les lumières vertes dansent dans un ciel rempli d’étoiles. Pendant la période...
Cally, un condor femelle, pensionnaire aux Aigles du Léman, va connaître ses premiers vols en pleine nature à Morzine....
Les Fleurs de Bach, développées dans les années 1930 par le Dr. Edward Bach, sont également utilisées pour les...
Cette araignée est un prédateur redoutable. Grâce à la tension superficielle et à ses poils hydrophobes, elle est même...
C’est la lutte à mort entre une meute de lycaons et un troupeau de gnous.
À Pattaya, il plonge tous les jours dans la gueule du loup.
Un crustacé vorace met en péril les écosystèmes de l’Adriatique. En deux ans, le crabe bleu a colonisé les...
L’aboiement est une façon pour les chiens de communiquer avec leur entourage et d’exprimer un besoin. Les chiens qui...
Connaissez-vous l’origine du corail rouge, ce précieux trésor considéré comme une espèce endémique de la Méditerranée ? Le corail...
Les espèces animales disposent d’armes pour attaquer, comme les carnassiers et leur mâchoire redoutable, ou se défendre, comme les...
Ce sont des chameaux, ils ont 2 bosses, ils résistent à tout, aux déserts arides, aux grands froids, aux...
Yvonnick Le Pendu, participe à la formation de guides-naturalistes locaux dans le cadre d’un projet d’écotourisme au Niger. Il...
Dans la savane africaine, un éléphant s’éteint. Petit à petit, des milliers de convives s’invitent au festin de cette...
Le poisson archer, un habitant fascinant des eaux tropicales, incarne l’exemple par excellence de la précision dans le règne...
Dans l’Allier, près de Moulins, Le Pal abrite plus de 800 animaux sauvages et offre trente attractions. Trente soigneurs...
Les attaques de grand requin blanc hors de l’eau sont les plus spectaculaires car elles concentrent vitesse, force et...
Une femelle zèbre a donné naissance à un petit. Mais une femelle rivale tente de séparer la mère de...
Les Tamarins vont-ils survivre face à une nouvelle menace ? Dans la forêt atlantique du Brésil, les Tamarins lions...
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