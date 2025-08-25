Quand la fête des mouches bat son plein, le fourmilion attend patiemment sa proie, tapi dans le sable du désert. Images tirées de la série documentaire « Destination Wild : USA ».
A 1h30 de Melbourne, la réserve de Phillip Island est entourée par l’azur de l’océan. La partie sud de...
Bien que le printemps soit la meilleure période de l’année pour les naissances, la météo inconstante peut causer des...
Les oiseaux ont certes un cerveau de petit taille, mais leur capacité cognitive n’est pas en reste. Des chercheurs...
Ce clan est composé de deux lionnes adultes et huit petits, qu’elles initient à la chasse.
Tout en rondeur, au parler franc, rudoyant parfois les gens comme il faut bouger les chevaux, avec affection, attirant...
Sans la loutre, la petite faune marine pullulerait et anéantirait ce sanctuaire pour mammifères marins.
Les ténèbres éternelles des abysses sont son royaume. Certains spécimens de requin lutin peuvent largement dépasser les quatre mètres...
La méduse Turritopsis dohrnii, souvent surnommée la « méduse éternelle« , fascine les scientifiques et passionnés de biologie marine. Dotée d’une...
Aujourd’hui, dans l’émission présentée par Stéphane Bern, on parlera de la relation entre les hommes et les chevaux avec...
Dans la vie des cachalots, rien n’est immuable. Au cœur d’une famille, les personnalités peuvent s’opposer ou s’accorder… Des...
La girafe Etosha a mis bas et l’équipe des soigneurs est mobilisée pour entourer la mère et son petit...
Des chevaux tout en puissance. Témoins du passé, les chevaux de trait ont été pendant des siècles les compagnons...
La priorité n°1 pour cette maman ourse : défendre ses oursons face à ces énormes mâles prêts à commettre...
Au Kirghizistan, dans la chaîne du Tian Shan, vit Hassan Bai’ake, un des derniers aigliers d’Asie Centrale. À 62...
La récente multiplication des études scientifiques sur les intelligences de multiples espèces animales et leur retentissement médiatique ne peuvent...
Dans l’océan, ce sont les paisibles titans de l’Atlantique. Nous allons les observer dans le cadre magnifique de Madère....
Si des proies comme les cerfs sont parfois trop rapides pour lui, ce reptile a plus d’un tour dans...
Un film documentaire explore l’extraordinaire entente entre l’homme et le chien, forgée par 15 mille ans d’un compagnonnage unique...
L’élan, aussi appelé orignal en Amérique du Nord, est le plus grand cervidé au monde. Cet animal impressionnant, qui...
Dans l’Ouest des Etats-Unis, les paysages typiques des westerns sont peuplés par une vie sauvage extrêmement variée. Des sommets...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site