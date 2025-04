Documentaire

Longtemps, le Caucase a abrité les plus beaux haras et les plus beaux chevaux de tout l’Empire Soviétique. Découvrez les Akhal-tékés de Stavropol. Nous sommes dans l’écrin d’un cheval de légende. Une robe miel ou or. Une allure de rêve. Une silhouette parfaite. Nerveux et parfois un peu fantasque, l’Akhal-Téké dans toute sa splendeur. Le haras aurait dû être emporté par la disparition des communistes, et il fallut le courage et l’intelligence d’Alexandre Klimuk pour sauver cet élevage d’Akhal-Tékés qui compte parmi les plus beaux du monde. Documentaire réalisé par Joël Farges