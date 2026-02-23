En Australie, le koala n’est pas toujours mignon…
À la fin du 19e siècle, des femmes comme Frances Willard ont goûté à une liberté dont elles n’avaient...
Canelle est une jeune femelle chimpanzé âgée de 6 mois lorsque sa mère est tuée par des braconniers. Seule...
Et si la Saint-Valentin ne concernait pas que les humains ? L’éthologie montre que chimpanzés, baleines ou encore oiseaux...
Entre ses griffes semi-rétractiles, sa colonne vertébrale souple et sa queue faisant office de balancier, la morphologie unique du...
Le phénomène de disparition des abeilles inquiète de plus en plus de personnes, et beaucoup cherchent des moyens d’agir...
Un scientifique mène l’enquête pour découvrir si le mythe du « jaune miam miam » est fondé.
Aux Bahamas, la vie des célèbres cochons nageurs de l’île Big Major Cay n’est pas si rose qu’il n’y...
Prenant son nom de la teinte unique de son plumage, cet oiseau réservé est moins connu que ses cousins...
Du félin céleste à l’animal apprivoisé et domestiqué, les recherches actuelles apportent un éclairage fascinant sur le lien unissant...
\r\nUn mégalodon, ancêtre du requin blanc, s’attaque à un brygmophyseter, cachalot préhistorique armé de 44 dents semblables à celles...
Marc Ancrenaz est un vétérinaire français, spécialiste des singes. En 1996, pour la quatrième fois, il se rend bénévolement...
Ce jeune paralititan se trouve dans une situation particulièrement effrayante : il est coincé entre deux prédateurs géants, un...
Chaque rivière diffuse sa propre odeur jusqu’à l’océan… … et trace un sentier parfumé que les saumons adultes remontent...
Les scientifiques mènent des recherches acharnées pour déterminer les causes de la disparition des abeilles, mais peu de théories...
Un voyage à travers la France et la Suisse, à la rencontre de neuf femmes, pour comprendre le sens...
Au pied des eaux brassées des chutes de Murchidson en Ouganda vivent deux ennemis éternels : le varan et...
En Afrique Subsaharienne, le peuple Masaï vit à la frontière du Kenya et de la Tanzanie. Mais ces bergers...
Les canidés avaient réussi à isoler une antilope du reste du troupeau, mais cela ne suffit pas toujours pour...
Dans un affluent de l’Adour rôde un poisson fort laid.
Ce carnivore agressif, qui mesure jusqu’à 25 centimètres, sait se montrer discret quand il s’agit d’approcher ses proies. La...
