Documentaire L’étonnant requin dormeur de Port-Jackson Année après année, les requins de cette espèce cherchent à retrouver le même partenaire, phénomène atypique chez les requins.

Documentaire Combat acharné entre deux zèbres Pour beaucoup d’animaux, la saison des pluies est synonyme de reproduction. Durant cette période, les animaux sont régis par...

Documentaire Sexe : comment font les libellules ? Les mâles patrouillent dans le lagon pour trouver une femelle et entament un magnifique ballet aérien. Les femelles, elles,...

Documentaire Cohabiter avec des animaux sauvages Servals, sangliers, singes : de plus en plus de particuliers s’entourent d’animaux de compagnie inhabituels. Un phénomène qui conduit trop...

Documentaire Ce puku est pris au piège entre une hyène et des crocodiles Pour fuir une hyène qui le pourchasse, ce puku s’aventure dans l’eau. Il découvre que le cours d’eau est...

Documentaire Des hyènes lynchent un jeune mâle qui a voulu rejoindre leur clan Chez les hyènes, les mâles quittent le clan alors qu’ils sont encore jeunes. En attendant, ils sont tout en...

Conférence Les super pouvoirs des insectes Les adaptations et les capacités des insectes sont infiniment multiples et surprenantes. Non seulement ils sont les animaux les...

Documentaire Ce reptile marin était gigantesque et féroce Le mosasaure est un reptile géant disparu depuis longtemps. Retour sur l’évolution de cette espèce, qui est passée de...

Documentaire Cerza, dans les coulisses d’un parc zoologique Bienvenu à Cerza, le parc animalier et zoologique situé près de Lisieux, en Normandie. Ce reportage vous entraine dans...

Documentaire Sur les rives de l’Hoanib L’Hoanib, rivière éphémère, ne coule que deux semaines par an dans le Namib ; les troupes d’éléphants ont appris...

Documentaire C’est pas sorcier – Entre chiens et loups Fred et Jamy nous emmènent à la découverte des loups du Gévaudan. Ils nous ouvrent les portes du parc...

Documentaire Le secret des hippocampes Leurs couleurs varient selon les espèces, le nombre de celles-ci tournant autour de 220. Leur taille varie de 6...

Documentaire Namibie : ils se battent pour sauver les guépards Ils étaient 100 000 au début du 20e siècle. Ils ne sont désormais plus que 7 500 dans le...

Documentaire La nuisance des chats Les chats sont de redoutables chasseurs qui, selon les spécialistes, mettent à mal la biodiversité.

Documentaire La vie secrète des atolls de Polynésie Parmi les trente mille îles qui parsèment le Pacifique, comme autant de confettis posés sur l’infini aquatique, les atolls,...

Article Quelles races de chat ont l’espérance de vie la plus courte ? Les chats sont parmi les compagnons domestiques les plus aimés et les plus préférés en raison de leur personnalité...

Documentaire Le Hareng, l’argent de la Mer – Le poisson roi L’extraordinaire destin du hareng qui, dès le Moyen Age fut nommé » poisson roi « . Il régna plusieurs siècles...

Documentaire Quand les chevaux murmurent à l’oreille des hommes Loin d’être des gourous, les »chuchoteurs » souhaitent avant tout réconcilier l’homme et le cheval en fondant leurs méthodes sur...